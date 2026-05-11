«دیپلماسی محلی» جریان آب رودخانه هیرمند را پایدار کرد/ رونق گردشگری در سیستان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطاءالله اکبری روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه اظهار کرد: در حوزه تأمین آب، تجربهای موفق در قالب یک گفتمان محلی پشت سر گذاشتهایم که به دیپلماسی مرزی با کشور دوست و برادر افغانستان تبدیل شد. این دستاورد کمنظیر باید تقویت و ادامه یابد، زیرا پیوندهای عمیق اجتماعی و دینی میان ۲ ملت، بهویژه در دوران جنگ تحمیلی، اثبات شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: از اواخر سال گذشته تا اواسط امسال، مذاکرات مفصلی با مسئولان ولایت نیمروز در افغانستان آغاز شد. با توجه به نگاه مثبت طرف افغانستانی به جریان مقاومت در ایران و مبارزه با استکبار جهانی، ابتدای امسال شاهد ورود آب به سیستان بودیم.
او ادامه داد: پس از سفر استاندار به ولایت نیمروز و تأکید مسئولان محلی مبنی بر اینکه «اگر یک قطره آب در افغانستان باقی بماند، متعلق به مردم سیستان است»، جریان آب همچنان بهصورت مداوم ادامه یافته است.
او با اشاره به خشکسالیهای طولانیمدت در منطقه سیستان، تصریح کرد: میزان کنونی آب ورودی پاسخگوی خشکسالیهای عمیق سالهای گذشته نیست، اما گفتوگوهای محلی و نگاه جدید برادران افغانستانی، افق روشنی برای تداوم جریان آب در سالهای آینده ترسیم کرده است. امیدواریم این تحول، به پایان خشکسالی در شرق کشور منجر شود.
اکبری با بیان اینکه مدیریت منابع آب دریافتی در اولویت استاندار سیستان و بلوچستان و دستگاههای متولی است، گفت: روزانه ۲ تا سه نشست در سطح عالی استان برای مدیریت بهینه آب برگزار میشود. راهبرد استان، ذخیرهسازی در چاهنیمهها و تأمین آب آشامیدنی شهرهای زاهدان و منطقه سیستان به هر قیمت ممکن است.
او از بازدید هشت ساعته خود از مسیر ورودی آب به چاهنیمههای چهارگانه و کانالهای اصلی منطقه سیستان خبر داد و افزود: هم اکنون آب وارد کانالهای مردم شده و فضای منطقه را متحول کرده است. بخشی از آب به رودخانه سیستان و بخشی به سمت پریان مشترک و رودخانههای شیردل و گلرود هدایت میشود. نگرانی از بابت مدیریت آب در حوزه شهرستان هیرمند وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر عدالت در توزیع آب، اظهار داشت: از امروز، جریان آب به سمت منطقه کوهخواجه مدیریت و پیشبینی میشود ظهر امروز وارد این محدوده شود. پس از آبگیری اولیه، این آب در سد سیستان ذخیره و سپس به کانال یک و ۲ هدایت خواهد شد تا حوزه شهرستانهای زابل و هامون را پوشش دهد.
او خاطرنشان کرد: این جریان بهمدت ۲ تا سه هفته آینده بهصورت مداوم ادامه مییابد و پیشبینی میشود حدود ۳۰ مترمکعب در ثانیه آب به سمت شهرستان هامون و شهر زابل مدیریت شود که موجب آبگیری منطقه کوه خواجه، تقویت باغها و کشتزارها و بهبود چاهکهای کشاورزی میشود.
اکبری تأکید کرد: با وجود محدودیت مقدار آب ورودی به دشت سیستان، اولویت اصلی «آبگیری چاهنیمهها» است و همزمان تلاش میکنیم از آبی که خارج از حوضه چاهنیمهها در حرکت است، حداکثر بهرهوری را داشته باشیم.
او در پایان تصریح کرد: سفرهای مدیریت عالی استان به منطقه سیستان با هدف توزیع عادلانه آب خارج از حوضه چاهنیمهها صورت میگیرد و مردم عزیز شهرستانهای منطقه اطمینان داشته باشند که توزیع آب ورودی به سیستان، روزانه و از نزدیک در حال مدیریت است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.
آب منطقه سیستان شامل پنج شهرستان زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون از طریق رودخانه هیرمند و از کشور افغانستان تامین میشود که این موضوع در تقویت گردشگری حوزه سیستان و ورود مسافران و گردشگران تاثیر بسزایی دارد.
