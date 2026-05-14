بهگزارش خبرنگار میراث آریا، محمد دهقان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و علی دهقانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، ۲۴ اردیبهشتماه از نمایشگاه عرضه محصولات مشاغل خانگی شامل تولیدات صنایعدستی، کشاورزی و ... با عنوان هزار میدان هزار بازار در فرهنگسرای آپادانا ارومیه بازدید کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در این بازدید اظهار کرد: علاوه بر ارزش فرهنگی، رونق صنایعدستی میتواند تاثیرات اقتصادی گستردهای نیز داشته باشد، توسعه این صنعت میتواند منجر به اشتغالزایی پایدار، کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها و حمایت از جوامع محلی شود.
محمد دهقان تصریح کرد: از سوی دیگر، افزایش تولید و صادرات صنایدستی، علاوه بر تقویت اقتصاد ملی، موجب معرفی فرهنگ و هنر آذربایجان غربی در سطح ملی و بینالمللی خواهد شد.
او با بیان اینکه با شناسایی مشکلات هنرمندان صنایعدستی و مشاغل خانگی، اقدامات لازم برای حمایت از آنها و توسعه این صنعت در حال انجام است، گفت: برگزاری نمایشگاهها گامی مثبت برای شناساندن این هنر و بازاریابی و ایجاد اشتغال است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در این بازدید اظهار کرد: بهمناسبت روز مشاغل خانگی نمایشگاه عرضه محصولات مشاغل خانگی شامل تولیدات صنایعدستی، کشاورزی و ... با عنوان هزار میدان هزار بازار با همکاری ادارهکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی در فرهنگسرای آپادانا ارومیه برپا شده است.
مرتضی صفری با بیان اینکه این نمایشگاه دارای بیش از ۱۶ غرفه است، گفت: بانوان هنرمند و فعال مشاغل خانگی استان در رشتههای گلیمبافی، چرمدوزی، معرق و منبت چوب، دستدوزیهای سنتی، سرامیک، تولیدات کشاورزی، غذای خانگی و ...تولیدات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادهاند.
او با بیان اینکه نبود اینترنت و بیمه تامین اجتماعی از جمله مشکلات هنرمندان صنایعدستی است، تصریح کرد: برای حل این مشکل نیاز است که ادارات دیگر نیز همکاریهای لازم را داشته باشند و همچنین برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی در مکانهای پرتردد مرکز شهر میتواند زمینه فروش تولیدات صنایعدستی را فراهم کند.
