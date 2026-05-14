بهگزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه بررسی رفع موانع و مشکلات پروژه تلهکابین و هتل ۴ ستاره خوشاکو ارومیه با حضور محمد دهقان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی، قهرمان عیوضلو، فرماندار ارومیه، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، مدیرکل امور روستایی، سجاد خوبدل، رئیس اداره ورزش و جوانان ارومیه، قهرمانلو، سرمایهگذار پروژه، بخشدار سیلوانا، دهیار و جمعی دیگر از مسئولان ۲۴ اردیبهشتماه در محل پیست اسکی خوشاکو برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در این بازدید اظهار کرد: خوشاکو یک منطقه ویژه گردشگری با پتانسیل بالا است که برای استفاده از این ظرفیتها از سرمایهگذاران دعوت میشود تا در این منطقه سرمایهگذار بکنند.
محمد دهقان افزود: در حال حاضر یک هتل ۴ ستاره در این منطقه در حال ساخت است و در تلاش هستیم با تکمیل زیرساختها زمینه رونق گردشگری فراهم شود تا به غیر از فصل زمستان در سایر فصول نیز زمینه استفاده گردشگران از خوشاکو نیز فراهم شود.
او ادامه داد: با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پیشنهاد میشود پارکینگ پیست اسکی خوشاکو به بخش خصوصی واگذار شود تا بهرهبرداری مناسبی از این پارکینگ انجام شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی نیز گفت: منطقه نمونه گردشگری خوشاکو استعداد بالایی برای توسعه گردشگری دارد و در حال حاضر یک باب هتل ۴ ستاره با زیربنای ۶ هزار مترمربع با ظرفیت ۱۱۰ تخت اقامتی در این منطقه در حال احداث است.
مرتضی صفری با بیان اینکه ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در سفر رئیسجمهور به استان برای این پروژه تصویب شده است، افزود: از آنجا که پروژه گردشگری خوشاکو از دو بخش پیست اسکی و تلهکابین و هتل تشکیل شده است با تزریق این اعتبارات احداث پیست اسکی و تلهکابین در فازهای بعدی اجرایی خواهد شد.
او با بیان اینکه تداخل طرح هادی در این منطقه یکی از مشکلات طرح بود که با مساعدت استانداری و کمک بنیاد مسکن استان این مشکل برطرف شده است، تصریح کرد: یکی از مشکلات منطقه نمونه گردشگری خوشاکو عدم وجود مسیر دسترسی مناسب بوده که در پیک زمستانی ورزشهای اسکی باعث ایجاد ترافیک زیادی در منطقه میشود.
صفری ادامه داد: برای حل مشکل ترافیک مسیر، یک مسیر فرعی دسترسی به این پروژه توسط سرمایهگذار ایجاد شده است که از ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی درخواست میشود این مسیر دسترسی جدید را با تصویب موافقتنامه بهعنوان مسیر خروجی پیست در نظر گرفته و آسفالتریزی بکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: کمبود اعتبارات نیز یکی دیگر از مشکلات پروژه بوده و در صورتی که تسهیلات به این پروژه پرداخت شود با تزریق این اعتبارات پروژه از حالت رکود خارج خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: همچنین با هدف رونق اقتصادی و اشتغالزایی در منطقه خوشاکو پیشنهاد میشود با همکاری ادارات مربوطه بازارچه فروش محصولات تولیدی اهالی روستا در این منطقه ایجاد شود.
مسعود قهرمانلو، سرمایهگذار پیست اسکی و تلهکابین خوشاکو ارومیه هم در این جلسه با تشکر از حمایتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برای حمایت از توسعه گردشگری و سرمایهگذاری در این حوزه گفت: در حال حاضر دو پروژه مهم گردشگری در آذربایجان غربی یکی در ارومیه و دیگری در ماکو در دست اجرا است که برای پیشبرد این دو پروژه نیاز به همکاری دستگاههای مختلف بوده تا موانع سر راه این پروژهها برطرف شود.
او گفت: با راهاندازی پیستهای اسکی ماکو و ارومیه در آینده، علاوه بر توسعه و گسترش گردشگری ورزشی، گردشگری و درمانی، شاهد اشتغال تعداد زیادی از افراد در این پروژهها خواهیم بود که بیشک در اقتصاد کلان استان نیز تاثیر مثبتی خواهد گذاشت و همین امر اهمیت توجه به این پروژهها را دوچندان میکند.
