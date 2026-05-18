۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۵

همزمان با روز جهانی موزه‌ و هفته میراث فرهنگی

برگزاری نمایشگاه سه‌بعدی «رقص قلم در دیاران»/ هم‌نشینی خوشنویسی ایران و کره جنوبی در کاخ گلستان

برگزاری نمایشگاه سه‌بعدی «رقص قلم در دیاران»/ هم‌نشینی خوشنویسی ایران و کره جنوبی در کاخ گلستان

نمایشگاه مجازی مشترک ایران و کره جنوبی با عنوان «رقص قلم در دیاران» هم‌زمان با روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی، در قالب یک گالری سه‌بعدی همسو با شعار امسال روز جهانی موزه ها «موزه ها پیوند دهنده جهان گسسته» افتتاح می‌شود.

آفرین امامی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا گفت: نمایشگاه مجازی «رقص قلم در دیاران»، فرصتی برای گفت‌وگوی هنری میان ایران و کره جنوبی است و تلاش دارد ظرفیت‌های زیبایی‌شناسانه دو سنت کهن خوشنویسی را در فضایی نو و تعاملی به مخاطبان معرفی کند.

به گفته مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، در این نمایشگاه سه‌بعدی، آثار خوشنویسان ایرانی و کره‌ای با محوریت خطوط نستعلیق و کوفی در کنار هانگول کره‌ای ارائه شده و مخاطبان می‌توانند شباهت‌های چشمگیر میان آن‌ها را در ساختار، ریتم، حرکت قلم و نیز درون‌مایه‌های معنوی و ادبی مشاهده کنند.

امامی افزود: این نمایشگاه از ۲۸ اردیبهشت، هم‌زمان با مناسبت‌های فرهنگی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و به مدت یک ماه از طریق وب‌سایت https://en.icro.ir/museume_iran قابل بازدید خواهد بود.

او همچنین یادآور شد که این رویداد علاوه بر وب‌سایت اصلی، از طریق سامانه برخط ایران‌موزه در بخش نمایشگاه‌ها و نیز تارنمای رسمی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان نیز قابل مشاهده است.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان تأکید کرد: برگزاری این نمایشگاه مجازی، گامی در راستای توسعه دیپلماسی فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های خوشنویسی ایرانی و تقویت ارتباط هنری میان ملت‌هاست؛ ارتباطی که فراتر از زبان، از مسیر زیبایی و معنا شکل می‌گیرد.

امامی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی نه جنگ و نه صلح که بازدید از موزه ها امکان ندارد و برپایی نمایشگاههای حضوری نیز امکانپذیر نیست، ایجاد و اجرای نمایشگاه های مجازی از بهترین موقعیت و فرصت ها برای زنده نگه داشتن موزه ها به حساب می آید.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022801913
مرضیه امیری
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha