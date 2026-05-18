آفرین امامی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا گفت: نمایشگاه مجازی «رقص قلم در دیاران»، فرصتی برای گفت‌وگوی هنری میان ایران و کره جنوبی است و تلاش دارد ظرفیت‌های زیبایی‌شناسانه دو سنت کهن خوشنویسی را در فضایی نو و تعاملی به مخاطبان معرفی کند.

به گفته مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، در این نمایشگاه سه‌بعدی، آثار خوشنویسان ایرانی و کره‌ای با محوریت خطوط نستعلیق و کوفی در کنار هانگول کره‌ای ارائه شده و مخاطبان می‌توانند شباهت‌های چشمگیر میان آن‌ها را در ساختار، ریتم، حرکت قلم و نیز درون‌مایه‌های معنوی و ادبی مشاهده کنند.

امامی افزود: این نمایشگاه از ۲۸ اردیبهشت، هم‌زمان با مناسبت‌های فرهنگی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و به مدت یک ماه از طریق وب‌سایت https://en.icro.ir/museume_iran قابل بازدید خواهد بود.

او همچنین یادآور شد که این رویداد علاوه بر وب‌سایت اصلی، از طریق سامانه برخط ایران‌موزه در بخش نمایشگاه‌ها و نیز تارنمای رسمی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان نیز قابل مشاهده است.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان تأکید کرد: برگزاری این نمایشگاه مجازی، گامی در راستای توسعه دیپلماسی فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های خوشنویسی ایرانی و تقویت ارتباط هنری میان ملت‌هاست؛ ارتباطی که فراتر از زبان، از مسیر زیبایی و معنا شکل می‌گیرد.

امامی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی نه جنگ و نه صلح که بازدید از موزه ها امکان ندارد و برپایی نمایشگاههای حضوری نیز امکانپذیر نیست، ایجاد و اجرای نمایشگاه های مجازی از بهترین موقعیت و فرصت ها برای زنده نگه داشتن موزه ها به حساب می آید.

