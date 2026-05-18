آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، با اشاره به آغاز به کار نمایشگاه مجازی مشترک میان این مجموعه و موزه ملی قزاقستان گفت: این رویداد فرهنگی با عنوان «از کاخ گلستان تا موزه ملی قزاقستان: پیوند پولادین دو میراث» به معرفی بخشی از جنگافزارهای تاریخی شامل سپر، شمشیر، کلاهخود و دیگر آثار مرتبط از قرنهای ۱۸ و ۱۹ میلادی، میپردازد.
او افزود: این نمایشگاه مجازی از روز ۲۸ اردیبهشت، همزمان با روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، از طریق وبسایت https://en.icro.ir/museume_iran به مدت یک ماه در دسترس علاقهمندان قرار دارد و بازدیدکنندگان میتوانند آن را همچنین در سامانه برخط ایرانموزه، بخش نمایشگاهها و نیز در تارنمای رسمی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان مشاهده کنند.
امامی با اشاره شعار امسال روز جهانی موزه «موزه ها پیوند دهنده جهان گسسته» تأکید کرد: برگزاری چنین نمایشگاههایی زمینهای برای گسترش تعاملات فرهنگی و صلح و معرفی ظرفیتهای مشترک تاریخی میان ملتها فراهم میکند و میتواند در شناخت بهتر میراث مادی و هنری منطقه نقشآفرین باشد.
