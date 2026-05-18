به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵در پیامی به مناسبت روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث‌فرهنگی با تبریک این روز به همه تلاشگران حراست و صیانت از مواریث‌فرهنگی استان کرمان، تصریح کرد: شعار امسال «موزه‌ها، حافظ هویت و انسجام ملی» بیانی رسا و پرمعنا از جایگاه سترگ موزه‌ها در صیانت از حافظه تاریخی ملت‌ها و پاسداری از سرمایه‌های فرهنگی جوامع است، موزه‌ها تنها محل نگهداری اشیا و آثار بر جای مانده از گذشته نیستند، بلکه آیینه‌داران روح یک ملت، روایت‌گران تداوم تاریخی و پناهگاه خاطره جمعی مردمانی‌اند که هویت خویش را در امتداد زمان معنا کرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: در جهانی که شتاب تحولات، گاه پیوند نسل‌ها را سست و نسبت انسان را با ریشه‌های هویتی‌اش کم‌رنگ می‌سازد، موزه‌ها مامنی مطمئن برای بازشناسی خویش و بازگشت به سرچشمه‌های اصالت‌اند، هر اثر تاریخی، هر شی موزه‌ای، هر سند و هر نشانه فرهنگی حامل پیامی از گذشته به اکنون است، پیامی که از شکوه آفرینش، ظرفیت تمدنی، ذوق هنری و پایداری فرهنگی این ملت حکایت دارد.

او در ادامه بیان کرد: در این میان، استان کرمان با پیشینه‌ای عظیم، جایگاهی ممتاز در سپهر تمدنی ایران‌زمین دارد، کرمان دیاری است که تاریخ در جای‌جای آن نفس می‌کشد، از محوطه‌های باستانی و بناهای تاریخی تا جلوه‌های کم ‌نظیر فرهنگ بومی، هنرهای سنتی و میراث معنوی، این خطه، گنجینه‌ای گران‌سنگ از هویت ایرانی ـ اسلامی است و موزه‌های آن، حافظان خاموش اما گویای این شکوه ماندگارند، موزه‌ها در روزگار ما، افزون بر رسالت حفاظت و نمایش، نقشی بنیادین در آگاهی‌بخشی فرهنگی، تقویت حس تعلق اجتماعی، تعمیق خودباوری ملی و تحکیم انسجام اجتماعی بر عهده دارند.

محسن‌نژاد خاطرنشان کرد: موزه مکانی‌ست که ملت‌ها میراث خویش را بهتر می‌شناسند، نسبت به آینده نیز با اطمینان، مسئولیت و همدلی بیشتری گام برمی‌دارند، از همین منظر، موزه‌ها را باید کانون‌های زنده دانایی، گفت‌وگو، همبستگی و انتقال تجربه تاریخی به نسل‌های آینده دانست، روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی، فرصتی است برای تجلیل از همه تلاشگران این عرصه از پژوهشگران، موزه‌داران، مرمت‌گران، باستان‌شناسان، کارشناسان، راهنمایان، هنرمندان و فرهنگ‌دوستانی که با تعهد، دلسوزی و عشق، پاسداری از گنجینه‌های این مرز و بوم را بر عهده دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان اظهار کرد: بی‌تردید، صیانت از میراث‌فرهنگی، تنها یک وظیفه اداری یا سازمانی نیست، بلکه مسئولیتی ملی و تاریخی است که مشارکت آگاهانه همه آحاد جامعه را می‌طلبد، امیدوارم با همدلی، مسئولیت‌پذیری و نگاه عمیق‌تر به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، بتوانیم در مسیر صیانت از هویت ملی، تقویت انسجام اجتماعی و معرفی هرچه شایسته‌تر ظرفیت‌های فرهنگی این دیار گام‌های مؤثرتری برداریم.

