۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۳

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان:

تبدیل کوهبنان به مرکز آموزش راهنمایان گردشگری معدن در سطح کشور/ برگزاری رویدادها توسعه‌دهنده گردشگری کوهبنان است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، در دیدار با فرماندار شهرستان کوهبنان از آمادگی این اداره‌کل برای تبدیل این شهرستان به مرکز آموزش راهنمایان گردشگری معدن و معرفی کوهبنان به‌عنوان قطب ژئوتوریسم در سطح ایران خبر داد.

 به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دیدار با علیرضا خدابخشی فرماندار کوهبنان و نشست با جمعی از مسئولان و فعالان گردشگری این شهرستان، با قدردانی از دغدغه‌مندی و تلاش فرماندار کوهبنان در حوزه حراست از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و ترویج صنایع دستی تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان نظر به ظرفیت‌های بالا و متنوع کوهبنان در بخش گردشگری معدن آمادگی دارد با همراهی دستگاه‌های اجرایی، این شهرستان را به مرکز آموزش راهنمایان گردشگری و ژئوتوریسم در سطح کشور تبدیل کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: با برگزاری رویدادها و جشنواره‌های گردشگری و فرهنگی در کوهبنان می‌توان انگیزه لازم برای سفر به این شهرستان را ایجاد کرده و از برگزاری رویدادها به‌عنوان عاملی مؤثر در جذب و ماندگاری گردشگران استفاده کرد.

 او در پایان خاطرنشان کرد: نظر به اقلیم آب‌وهوایی خوب کوهبنان، تنوع جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی در کنار ظرفیت بی‌نظیر در بخش گردشگری معدن و ژئوتوریسم با همراهی ارکان اجرایی، خدماتی و بخش خصوصی می‌توان به‌زودی شاهد معرفی کوهبنان به‌عنوان قطب نوین گردشگری استان کرمان باشیم.

لازم به ذکر است، علیرضا خدابخشی فرماندار کوهبنان در حاشیه این نشست با اهدای لوح تقدیر از تلاش و زحمات سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان، در راستای توسعه گردشگری، صیانت میراث‌فرهنگی و ترویج صنایع دستی این شهرستان  قدردانی به عمل آورد.

کد خبر 1405022801957
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

