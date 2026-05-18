به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با همراهی صادق غلامی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار کوهبنان در بازدید از خانقاه سعید ابوالخیر این شهرستان، بر استفاده از ظرفیت ابنیه تاریخی کوهبنان در فعال کردن خانه‌های خلاق صنایع‌دستی تأکید و افزود: وجود آثار و ابنیه تاریخی متعدد در شهرستان کوهبنان که نشان از پیشینه تمدن این شهر دارد، فرصتی ایجاد کرده تا با حفظ اصالت کاربردی این بناها با مرمت و ساماندهی، از این ظرفیت در راستای ترویج هنرهای سنتی با فعال کردن خانه‌های خلاق صنایع‌دستی بهترین بهره‌برداری را به عمل آورد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: خانه‌های خلاق صنایع‌دستی با آموزش هنرهای سنتی، بازاریابی، استانداردسازی و تجاری سازی در شهرستان کوهبنان عاملی اثرگذار برای معرفی بهتر و بیشتر توان‌مندی‌های این شهرستان در سطح ملی و فراملی فراهم می‌کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: حراست و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی با مرمت، احیا، سامان‌دهی و تعریف کاربری متناسب با آن ابنیه کمک بسزایی در حفظ داشته‌های تاریخی شهرستان کوهبنان در کنار کمک به توسعه پایدار گردشگری و ترویج صنایع دستی در این شهرستان خواهد کرد.

لازم به ذکر است سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث فرهنگی کرمان در سفر به شهرستان کوهبنان به‌منظور سنجش وضعیت ابنیه تاریخی در راستای حفاظت، سامان‌دهی و تعریف کاربری متناسب با حفظ اصالت بناها، از خانقاه سعید ابوالخیر و تیمچه علی‌خان این شهرستان بازدید کرد.

