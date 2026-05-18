استفاده از ظرفیت ابنیه تاریخی برای توسعه تاسیسات گردشگری شهرستان کوهبنان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازدید از خانه تاریخی آل‌طاها شهرستان کوهبنان با همراهی صادق غلامی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، بر استفاده از ظرفیت وجود خانه‌ها و ابنیه تاریخی در این شهرستان برای توسعه تاسیسات اقامتی و پذیرایی تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی در این بازدید با اشاره به توانمندی‌های شهرستان کوهبنان در حوزه ابنیه تاریخی و فرهنگی افزود: وجود خانه‌ها و بناهای تاریخی در این شهرستان فرصتی مهیا کرده تا با همراهی بخش خصوصی با تعریف کاربری متناسب برای بناها نسبت ‌به توسعه تاسیسات گردشگری کوهبنان در حوزه اقامتی و پذیرایی اقدامات مناسب انجام پذیرد.

او در ادامه بیان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان آمادگی کامل دارد در خصوص صدور موافقت اصولی، مجوزات لازم و معرفی به بانک‌های عامل برای اخذ تسهیلات کم بهره در شهرستان کوهبنان، هم‌پای بخش خصوصی در راستای توسعه تاسیسات اقامتی و پذیرایی اقدامات لازم را انجام دهد.

محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: توسعه مطلوب زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری در شهرستان کوهبنان از عوامل مؤثر در توسعه پایدار گردشگری، رونق اقتصادی، تولید درآمد و اشتغال‌زایی را در کنار جذب و ماندگاری بیشتر گردشگران فراهم خواهد کرد.

