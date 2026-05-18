توسعه زیرساخت گردشگری آسیاب هشتم کوهبنان برای جذب بیشتر گردشگران

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با همراهی صادق غلامی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کوهبنان از مجموعه تاریخی و زیرساختهای گردشگری آسیاب هشتم این شهرستان بازدید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در این بازدید با تاکید بر توسعه زیرساختهای گردشگری آسیاب هشتم افزود: با ایجاد زیرساخت مناسب عاملی برای حضور و جذب بیشتر گردشگران در این منطقه حاصل میشود و با همراهی فرماندار کوهبنان، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بهدنبال توسعه مطلوبتر زیرساختهای گردشگری آسیا هشتم هستیم.
او در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان کوهبنان بواسطه اقلیم آبوهوایی مناسب و همجواری با استان یزد از موقعیت خوبی برای توسعه گردشگری برخوردار است و با توسعه مناسب زیرساختهای گردشگری در اماکن تاریخی و فرهنگی با کمک همه ارکان اجرایی شهرستان، بهزودی شاهد توسعه پایدار، رونق اقتصادی و تولید درآمد برای مردم منطقه در حوزه گردشگری خواهیم بود.
