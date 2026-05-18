به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست اعضای انجمن‌های میراث‌فرهنگی ملایر که یکشنبه ۲۷ اردیبهشت برگزار شد، ابراهیم جلیلی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر ضمن تبریک روز جهانی موزه‌ها و آغاز هفته میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: اعضای انجمن‌های میراث‌فرهنگی بازوان توانمند این مجموعه هستند و نقش مؤثری در حفظ، نگهداری و پاسداشت آثار و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ایفا می‌کنند.

در ادامه، دهقان مشاور عمارت خورشید با اشاره به اهمیت زیست‌بوم هر منطقه و ضرورت صیانت از میراث شهری، موضوع بافت شهرهای تاریخی را در گذر از روزهای پرچالش و نیز مسئله بقا و پایداری آن‌ها در چارچوب آمایش سرزمینی مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت نگاه کارشناسی و آینده‌نگر در حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند تأکید کرد.

اسحاق ترکاشوند، معاون توسعه و مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان نیز بیان کرد: میراث‌فرهنگی امانتی ارزشمند در دست ماست و با حمایت، همراهی و مشارکت اعضای انجمن‌های میراث‌فرهنگی می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر پاسداشت و صیانت از آن برداشت.

او همچنین بر ضرورت تقویت نقش و جایگاه انجمن‌ها و قدردانی از تلاش‌های دلسوزانه اعضا تأکید کرد.

خدابخشیان معاون فرماندار ملایر نیز با تأکید بر ضرورت تدوین و به‌روزرسانی ضوابط بافت تاریخی عنوان کرد: این ضوابط باید با نگاهی جامع و مبتنی بر الزامات پدافند غیرعامل تهیه شود تا ضمن ارتقای ایمنی و تاب‌آوری شهری، از حقوق شهروندان در حوزه سکونت، دسترسی و بهره‌مندی عادلانه از خدمات صیانت شود.

در ادامه فرجی شهردار ملایر، با اشاره به اهمیت بافت تاریخی شهر خاطرنشان کرد: در برخی نقاط، اختلاف‌نظرها و ابهاماتی وجود دارد که نیازمند برگزاری جلسات تخصصی، بازنگری و اصلاح ضوابط در بخش‌های مورد اختلاف است تا مسیر توسعه شهری با حفظ هویت تاریخی همسو شود.

صفاری دیگر معاون فرماندار ملایر در ادامه با تأکید بر اهمیت حفظ کالبد شهری در چارچوب ضوابط بافت تاریخی اظهار کرد: امروز ۱۶۸ شهر کشور دارای ضوابط مصوب بافت تاریخی هستند و ملایر نیز به‌عنوان شهری با پیشینه غنی فرهنگی، تاریخی و هنری، وظیفه‌ای مضاعف در صیانت از هویت خود بر عهده دارد.

او حفظ بافت تاریخی را نه‌تنها نگهداری از بناها و ساختارهای کالبدی، بلکه پاسداشت روح زندگی، خاطره جمعی و سرمایه‌های معنوی یک شهر دانست و افزود: دستاوردهای انسانی و فرهنگی ملایر، از جمله ثبت جهانی منبت و شهرت ملی و بین‌المللی انگور ملایر، نشان‌دهنده اصالت، ظرفیت و هویت ریشه‌دار این دیار است.

صفاری اضافه کرد: بی‌تردید صیانت از این میراث گران‌بها و تقویت مؤلفه‌های هویتی شهر، زمینه‌ساز توسعه‌ای متوازن، پایدار و مبتنی بر فرهنگ خواهد بود و این مهم جز با همدلی، تعامل، هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت مردم محقق نخواهد شد.

در پایان این مراسم، از نیروی زحمت‌کش کلانتری‌ها، اعضای فعال انجمن‌های میراث‌فرهنگی در بخش‌های تابعه و یکی از خبرنگاران حوزه میراث‌فرهنگی تقدیر به‌عمل آمد.

انتهای پیام/