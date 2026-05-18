به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت همزمان با روز جهانی موزه‌ها و آغاز هفته میراث‌فرهنگی، محسن معصوم‌علیزاده به همراه معاونان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان و رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان با حضور در گلزار شهدا با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

در این مراسم معنوی، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین بهره‌گیری از منش و سیره شهدا تأکید کرده و با قرائت فاتحه و اهدای گل یاد و نام شهدا به‌ویژه شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند.

