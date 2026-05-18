بهگزارش خبرنگار میراثآریا ،این رویداد با همکاری کمیته ملی موزهها (ایکوم)، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، موزه صلح تهران و انجمن فرهنگی ورزشی و گردشگری معلولان پارس، همزمان با یازدهمین سال گرامیداشت «روز موزه و معلولیت» برگزار میشود.
زمان برگزاری این همایش روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ است و در محل سالن آمفیتئاتر موزه صلح تهران واقع در خیابان فیاضبخش، ضلع شمالی پارک شهر برگزار خواهد شد.
سخنرانی مسئولان، نمایش کلیپ و رونمایی از کتاب «گردشگری دسترس پذیر و 10 فرمان پاراتور ویژه سالمندان و افراد دارای معلولیت» از مهمترین بخشهای این همایش به حساب میآید.
حضور علاقهمندان، فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و افراد دارای معلولیت در این همایش آزاد و رایگان است.
