۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۷

همایش «صلح، معلولیت و گردشگری دسترس‌پذیر در موزه‌ها» در موزه صلح تهران می‌شود

همایش «صلح، معلولیت و گردشگری دسترس‌پذیر در موزه‌ها» به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، با هدف بررسی ظرفیت‌های گردشگری برای توان‌یابان و با حضور مسئولان و فعالان این حوزه، یکشنبه ۳ خرداد ماه در موزه صلح تهران برگزار می‌شود. این رویداد که با رونمایی از کتاب تخصصی حوزه پاراتور همراه است، میزبان علاقه‌مندان و جامعه معلولان کشور خواهد بود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا ،این رویداد با همکاری کمیته ملی موزه‌ها (ایکوم)، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، موزه صلح تهران و انجمن فرهنگی ورزشی و گردشگری معلولان پارس، همزمان با یازدهمین سال گرامی‌داشت «روز موزه و معلولیت» برگزار می‌شود.

زمان برگزاری این همایش روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ است و در محل سالن آمفی‌تئاتر موزه صلح تهران واقع در خیابان فیاض‌بخش، ضلع شمالی پارک شهر برگزار خواهد شد.

سخنرانی مسئولان، نمایش کلیپ و رونمایی از کتاب «گردشگری دسترس پذیر و 10 فرمان پاراتور ویژه سالمندان و افراد دارای معلولیت» از مهمترین بخش‌های این همایش به حساب می‌آید.

حضور علاقه‌مندان، فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و افراد دارای معلولیت در این همایش آزاد و رایگان است.

لیلا سادات حسینی
دبیر مهدی ارجمند

