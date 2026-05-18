به گزارش خبرنگار میراث آریا، درنشست محسنیبندپی، معاون گردشگری کشور با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ویتنام، مجموعهای از ظرفیتها و فرصتهای همکاری میان دو کشور در حوزه گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت تقویت تعاملات عملیاتی و اجرایی در این زمینه تأکید کردند.
در این دیدار، با اشاره به پیشینه مثبت روابط سیاسی و فرهنگی ایران و ویتنام، مقرر شد برنامهریزی لازم برای جذب گردشگران ویتنامی به ایران در دستور کار قرار گیرد و مسیرهای اجرایی برای تسهیل سفر، معرفی جاذبههای ایران و توسعه همکاری میان فعالان گردشگری دو کشور دنبال شود.
یکی از محورهای اصلی این نشست، پیگیری تفاهمنامههای مشترک میان ایران و ویتنام بود؛ تفاهمنامههایی که میتواند بستر لازم را برای گسترش همکاری در حوزههای مختلف از جمله گردشگری، تبادل هیاتهای تخصصی، تعاملات فرهنگی و توسعه بازارهای هدف فراهم کند. در این چارچوب، بر لزوم فعالسازی ظرفیتهای موجود و تبدیل توافقهای دوجانبه به برنامههای عملیاتی و نتیجهمحور تأکید شد.
همچنین در این نشست، بر آمادگی ایران برای برگزاری تورهای آشناسازی برای فعالان، آژانسهای مسافرتی و اثرگذاران حوزه گردشگری ویتنام تأکید شد. برگزاری این تورها میتواند زمینه آشنایی مستقیم طرف ویتنامی با ظرفیتهای متنوع گردشگری ایران، از جمله جاذبههای تاریخی، فرهنگی، طبیعی، سلامت و گردشگری شهری را فراهم کرده و در معرفی دقیقتر ایران به بازار گردشگری ویتنام نقشآفرین باشد.
از دیگر موضوعات مهم مطرحشده در این دیدار، پیگیری خط پرواز مستقیم میان ایران و ویتنام بود؛ موضوعی که به عنوان یکی از الزامات توسعه گردشگری دوطرفه، مورد توجه قرار گرفت. دو طرف بر این باور بودند که برقراری پرواز مستقیم میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش زمان و هزینه سفر، افزایش رفتوآمد گردشگران و رونق روابط اقتصادی و گردشگری ایفا کند.
در بخش دیگری از نشست، موضوع طراحی بستههای سفر اقتصادی برای بازار ویتنام مورد بررسی قرار گرفت. معاون گردشگری کشور با تأکید بر اهمیت متناسبسازی محصولات گردشگری با توان خرید و سلیقه بازارهای هدف، اعلام کرد که ایران آمادگی دارد بستههای سفر متنوع، اقتصادی و جذاب برای گردشگران ویتنامی طراحی و ارائه کند؛ بستههایی که بتواند با تمرکز بر گردشگری فرهنگی، تاریخی، زیارتی، طبیعتگردی و شهری، سهم ایران را در بازار گردشگری جنوب شرق آسیا افزایش دهد.
در این دیدار همچنین بر نقش دیپلماسی گردشگری در تعمیق روابط مردمی میان ایران و ویتنام تأکید شد و طرفین، توسعه همکاریهای گردشگری را فرصتی برای تقویت شناخت متقابل، افزایش تبادلات فرهنگی و ایجاد پیوندهای پایدار میان ملتهای دو کشور دانستند.
بر اساس جمعبندی این نشست، مقرر شد موضوعات مطرحشده از جمله پیگیری تفاهمنامه مشترک، برگزاری تورهای آشناسازی، تسهیل ارتباطات هوایی و طراحی بستههای سفر اقتصادی، در قالب برنامههای مشخص و با مشارکت دستگاههای ذیربط دنبال شود تا زمینه برای جهش در همکاریهای گردشگری ایران و ویتنام فراهم آید
انتهای پیام/
نظر شما