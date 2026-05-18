به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی بررسی چالش‌های حوزه آموزش صنایع‌دستی، روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ به صورت برخط با حضور معاونان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان‌ها برگزار شد.



در این نشست، نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی، با اشاره به ضرورت بازطراحی نظام انتقال تجربه در صنایع‌دستی گفت: ضعف نظام استاد- شاگردی و کاهش تمایل جوانان به این حوزه، مسئله‌ای شناخته‌ شده است که با برنامه‌ریزی هدفمند برای کارآفرینی، دیجیتال‌سازی و ارائه مشوق‌های معیشتی و بیمه‌ای قابل اصلاح است.

رجایی با تأکید بر خروج صنایع‌دستی از وابستگی صِرف به بودجه دولتی افزود: هدف ما حرکت به سمت اقتصاد خلاق و اقتصاد هنر است. صنایع‌دستی ایران ظرفیت تبدیل شدن به یکی از موتورهای مهم اشتغال فرهنگی و صادرات غیرنفتی را دارد.

مدیرکل آموزش و ترویج همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با بخش خصوصی برای استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، شرکت‌ها تابعه باید سالانه درصدی از سود خود را به امور اجتماعی و فرهنگی اختصاص ‌دهند. ما با تدوین دستور العمل در این خصوص و با تشکیل شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی و میزهای تخصصی، این ظرفیت را برای حمایت از آموزش و معیشت هنرمندان پای کار آورده‌ایم.

او در پایان از تشکیل کارگروه «طرح تحول» برای جمع‌آوری ایده‌های نوآورانه استان‌ها خبر داد و بر پیگیری تخصیص اعتبارات آموزش استان‌ها تأکید کرد.

در این نشست همچنین نمایندگانی از اداره کل توسعه منابع انسانی، انفورماتیک و گروه فنی سامانه آموزش صنایع‌دستی حضور داشتند.

