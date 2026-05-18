بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدمحمدرضا هاشمی امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 1405، در پیامی به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی، میراثفرهنگی را شناسنامه این سرزمین و روایتگر دانش، هنر و خلاقیت پیشینیان خواند و اظهار کرد: روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی، فرصتی برای پاسداشت تمدنی سترگ با پیشینهای درخشان است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به آسیب دیدن برخی بناهای تاریخی در پی حملات اخیر متجاوزان به حریم میهن، افزود: این اقدامات وحشیانه نه تنها به فرهنگ این سرزمین خدشهای وارد نکرد، بلکه هویت غنی ایرانیان را بیش از گذشته به جهانیان اثبات کرد.
او در ادامه بر لزوم توجه به ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری تأکید کرد و گفت: معرفی صحیح و هوشمندانه این داشتههای ارزشمند در سطوح ملی و بینالمللی میتواند ضمن پاسداشت هویت تاریخی، زمینهساز توسعه متوازن، اشتغالزایی پایدار، رونق اقتصادی و تقویت امید اجتماعی باشد.
هاشمی با برشمردن پتانسیلهای استان، تصریح کرد: اهمیت این موضوع در خراسان جنوبی به عنوان یکی از کانونهای اصلی میراثفرهنگی کشور با برخورداری از ۱۰ اثر ثبت جهانی، بیش از هزار اثر ثبت ملی و مجموعهای ارزشمند از کاروانسراها، قنوات و آسبادها، دوچندان است.
استاندار خراسان جنوبی در پایان ضمن تبریک این هفته به فعالان و دغدغهمندان حوزه میراثفرهنگی، بر ضرورت همافزایی و تلاش جمعی برای حفاظت و معرفی شایسته این سرمایههای ملی تأکید و ابراز امیدواری کرد: با همدلی، مسیر پیشرفت و شکوفایی خراسان جنوبی بیش از گذشته شتاب گیرد.
