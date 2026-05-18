به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی در پیامی به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی، میراث‌فرهنگی را حافظه تاریخی ملت‌ها و آیینه تمام‌نمای هویت فرهنگی هر سرزمین دانست و اظهار کرد: موزه‌ها و بناهای تاریخی، یادگاران دیروز و چراغ راهنمای فردای ما در درک عمیق‌تر تاریخ پرفراز و نشیب تمدن کهن ایران هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به حمله به ۱۴۹ بنا و محوطه تاریخی در نقاط مختلف کشور، افزود: این رخداد ناگوار، قلب علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی را جریحه‌دار کرد و در کنار حملاتی که با هدف ایجاد وحشت و ناامنی علیه مردم بی‌دفاع صورت گرفت، نشان‌دهنده تلاش بدخواهان برای خدشه‌دار کردن آرامش و انسجام ملی است.

او تصریح کرد: این رفتارهای کور، اگرچه زخمی بر تن تاریخ زد، اما نتوانست فروغ فرهنگ این سرزمین را خاموش کند و تنها شکوه هویت ایرانی را آشکارتر ساخت.

برآبادی با بیان اینکه خراسان جنوبی گنجینه‌ای ارزشمند از میراث‌فرهنگی و طبیعی است، ادامه داد: وجود ۱۰ اثر ثبت جهانی، بیش از هزار اثر ملی، بیابان سترگ لوت، آسبادهای شگفت‌انگیز، قنوات، کاروانسراها و باغ‌های ایرانی، هر یک روایتگر هنر، معماری و فرهنگ غنی این سرزمین کهن هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی توسعه گردشگری پایدار و تقویت نقش موزه‌ها را از عوامل مهم ایجاد امید و همبستگی اجتماعی دانست و گفت: این ظرفیت‌ها علاوه بر آثار فرهنگی، در رونق اقتصادی استان نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.

او خاطرنشان کرد: شناخت، حفاظت و معرفی این سرمایه‌های ملی، وظیفه‌ای همگانی است که با عزم ملی و همکاری متخصصان، مسیر تعالی را هموار می‌سازد.

برآبادی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که خراسان جنوبی به الگویی موفق در صیانت از میراث گران‌بهای فرهنگی و توسعه گردشگری پایدار تبدیل شود.

