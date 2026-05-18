بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در برنامه میز خدمت میراثفرهنگی خراسان جنوبی که با استقبال گرم همشهریان همراه بود، سید احمد برآبادی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان به همراه علیرضا نصرآبادی، رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان بیرجند، به صورت چهرهبهچهره با مراجعهکنندگان دیدار کرده و از نزدیک در جریان دغدغهها و پیشنهادات فعالان این حوزهها قرار گرفتند.
برآبادی در حاشیه این نشست، ضمن تبریک روز روابط عمومی به تمامی فعالان این عرصه، حضور در میان مردم را فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی دانست و گفت: برپایی میز خدمت در میادین شهر، تجلی واقعی ارتباطات دوسویه و تکریم اربابرجوع است. ما معتقدیم شنیدن بیواسطه صدای مردم، کلید پیشبرد اهداف در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است.
در طول این جلسه، نصرآبادی، رئیس اداره شهرستان بیرجند نیز ضمن راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان، درخواستهای مطرح شده در حوزههای نظارتی، حمایتی و زیرساختی را ثبت و برای اقدام سریع در دستور کار قرار داد.
بررسی پروندههای مرمت مشارکتی، درخواستهای تسهیلات در رشتههای مختلف صنایعدستی و رفع موانع اداری سرمایهگذاران حوزه گردشگری، از مهمترین مواردی بود که در این دیدار مردمی مورد بررسی و دستور مستقیم مدیرکل قرار گرفت.
