به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ رسول مؤمنی امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در جریان این بازدید خواستار نگاه ویژه و پشتیبانی این ادارهکل برای تکمیل نهایی موزه دفاع مقدس فارس شد.
جانشین ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان فارس ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای تبیینی مجموعه، گفت: این مکان مقدس بهرغم اینکه هنوز به طور کامل تکمیل نشده است، اما به برکت وجود شهدای گمنام، کانون برنامههای فرهنگی و میثاقنامههای کاروانهای خودرویی و مردمی است.
سرهنگ مؤمنی به ظرفیت بالای آموزشی این مرکز اشاره کرد و افزود: سالانه بیش از ۲۰ هزار دانشآموز برای گذراندن دورههای عملی درس دفاعی و تعداد کثیری از دانشجویان دانشگاهها برای گذراندن واحد درسی آشنایی با دفاع مقدس در این موزه حضور مییابند. حضور پیشکسوتان و یادگاران دوران دفاع مقدس همچون “سرهنگ ظفری” به عنوان راوی در این مجموعه، غنای فرهنگی و آموزشی بازدیدها را ملموستر کرده است.
او با اشاره به جایگاه قانونی میراثفرهنگی در پشتیبانی از موزهها، تصریح کرد: با توجه به فضای کنونی کشور و ضرورت تبیین ایثارگریهای ملت برای نسل جوان، امیدواریم با حمایتهای دکتر مریدی و نگاه تخصصی مجموعه میراثفرهنگی، موانع موجود برطرف شده و این موزه هرچه سریعتر تکمیل و در شأن مردم شریف و شهیدپرور فارس آماده بهرهبرداری کامل شود.
