به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالمجید آباد مالک موزه گل و مرغ امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حاشیه این بازدید با اشاره به روند شکل‌گیری این مجموعه گفت: موزه گل و مرغ در سال ۱۴۰۱ افتتاح شده و عملیات بازسازی و آماده‌سازی آن از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شده و حدود ۱۱ سال ادامه داشته است.

مالک موزه گل و مرغ با بیان اینکه در بازسازی این بنا از هنرهای دوره زندیه و به‌ویژه قاجاریه الهام گرفته شده است، افزود: این مجموعه اگرچه بنایی معاصر محسوب می‌شود، اما بر اساس جزئیات و مؤلفه‌های معماری سنتی ایرانی طراحی شده و به همین دلیل حال‌وهوایی شبیه خانه‌های تاریخی ایرانی دارد.

آباد ادامه داد: هنرهایی همچون آینه‌کاری، نقاشی، کاشی‌کاری، آجرکاری و انواع تزئینات سنتی ایرانی از مهم‌ترین جلوه‌های هنری این موزه به شمار می‌روند و در بخش‌های مختلف مجموعه اجرا شده‌اند.

اودرباره نام‌گذاری این مجموعه نیز گفت: نام «گل و مرغ» از مجموعه نفیس چینی‌آلات موجود در موزه اقتباس شده است؛ آثاری که با نقوش گل و مرغ ایرانی تزئین شده‌اند و بخش مهمی از هویت فرهنگی و هنری این مجموعه را شکل می‌دهند.

مالک موزه گل و مرغ با اشاره به نحوه اداره مجموعه اظهار کرد: در حال حاضر موزه توسط خانواده ما اداره می‌شود و تلاش کرده‌ایم ضمن حفظ هویت فرهنگی بنا، فضایی مناسب برای بازدید علاقه‌مندان فراهم کنیم.

آباد همچنین درباره وضعیت بازدید از موزه گفت: با توجه به شرایط فعلی و اطلاعیه وزارت میراث فرهنگی مبنی بر تعطیلی موقت موزه‌ها، در حال حاضر امکان بازدید وجود ندارد، اما پس از عادی شدن شرایط، همانند گذشته در دو نوبت صبح و عصر پذیرای گردشگران و علاقه‌مندان خواهیم بود.

