به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن نژاد یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با همراهی علیرضا خدابخشی فرماندار کوهبنان از قلعه تاریخی ده‌علی دهستان خرمدشت بخش مرکزی این شهرستان بازدید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت صیانت از آثار و ابنیه تاریخی به‌عنوان میراث گذشتگان و هویت فرهنگی مردم کوهبنان افزود: این اداره‌کل با تمام توان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه مرمت، احیا و سامان‌دهی ابنیه تاریخی حمایت کرده و با تعریف کاربری متناسب با اصالت بنا در حفاظت و ماندگاری آثار تاریخی اقدام لازم را انجام می‌دهد.

او در پایان خاطرنشان کرد: ابنیه و آثار تاریخی شهرستان کوهبنان به‌عنوان هویت فرهنگی و جمعی مردم این شهرستان با حراست مناسب و برگشت به چرخه گردشگری، در کنار افزایش سرمایه، انسجام و نشاط اجتماعی کمک‌کننده توسعه پایدار گردشگری، رونق اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال‌زایی در مردم منطقه خواهد شد.

