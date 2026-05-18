۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۷

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان عنوان کرد:

تدوین دستورالعمل برگزاری رویدادها در راستای توسعه گردشگری کرمان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، در نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری رویدادهای شهرستان بردسیر بر ضرورت تدوین دستورالعمل برگزاری جشنواره‌ها در راستای کمک به توسعه گردشگری استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست هماهنگی برگزاری رویدادها و جشنواره‌های شهرستان بردسیر با حضور غلامرضا سالاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، علی‌یار اسکندری‌نسب فرماندار بردسیر و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای گردشگری محور در توسعه پایدار کرمان افزود: تدوین روش و دستورالعمل برگزاری جشنواره‌ها در سطح استان برای معرفی بهتر داشته‌های گردشگری، تاریخی و فرهنگی و در راستای توسعه پایدار استان و وحدت رویه در اجرای جشنواره‌ها ضرورت دارد.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با قدردانی از استاندار کرمان و معاون اقتصادی استاندار در حوزه توجه به برگزاری رویدادها تصریح کرد: هم‌افزایی استان در حوزه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی یکی از نکات قابل‌توجه برای به هدف رسیدن برگزاری رویدادها که همانا توسعه پایدار و رونق اقتصادی‌ست از اهمیت بسزایی برخوردار بوده که امروز در سطح عالی استان شاهد این همگرایی هستیم.

 او در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین نکات حائز اهمیت در باب برگزاری رویدادهای گردشگری در استان کرمان منتج شدن به رونق اقتصادی در منطقه برگزاری و کمک به توسعه زیرساخت‌های گردشگری است که باید مورد توجه برگزارکنندگان جشنواره‌ها در سطح استان باشد.

کد خبر 1405022802042
محمد شجاعی
دبیر محمد آوخ

