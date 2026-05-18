تدوین دستورالعمل برگزاری رویدادها در راستای توسعه گردشگری کرمان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست هماهنگی برگزاری رویدادها و جشنوارههای شهرستان بردسیر با حضور غلامرضا سالاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، علییار اسکندرینسب فرماندار بردسیر و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی استان با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای گردشگری محور در توسعه پایدار کرمان افزود: تدوین روش و دستورالعمل برگزاری جشنوارهها در سطح استان برای معرفی بهتر داشتههای گردشگری، تاریخی و فرهنگی و در راستای توسعه پایدار استان و وحدت رویه در اجرای جشنوارهها ضرورت دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با قدردانی از استاندار کرمان و معاون اقتصادی استاندار در حوزه توجه به برگزاری رویدادها تصریح کرد: همافزایی استان در حوزه دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی یکی از نکات قابلتوجه برای به هدف رسیدن برگزاری رویدادها که همانا توسعه پایدار و رونق اقتصادیست از اهمیت بسزایی برخوردار بوده که امروز در سطح عالی استان شاهد این همگرایی هستیم.
او در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین نکات حائز اهمیت در باب برگزاری رویدادهای گردشگری در استان کرمان منتج شدن به رونق اقتصادی در منطقه برگزاری و کمک به توسعه زیرساختهای گردشگری است که باید مورد توجه برگزارکنندگان جشنوارهها در سطح استان باشد.
