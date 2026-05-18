حفظ اصالت، شرط لازم برای ثبت ملی بافت تاریخی طغرالجرد کوهبنان است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با همراهی مجید احمدی بخشدار و حمیدرضا سلطانی شهردار از بافت تاریخی بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان بازدید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید گفت: یکی از شروط اصلی ثبت ملی بافت تاریخی طغرالجرد حفظ اصالت تاریخی، فرهنگی و بصری آن‌ست که باید با همراهی و همکاری بخشداری و شهرداری به‌دنبال حصول آن باشیم.

او در ادامه بیان کرد: ثبت ملی بافت تاریخی طغرالجرد یاری‌رسان معرفی این ظرفیت و جاذبه گردشگری در سطح ملی بوده و عاملی در راستای توسعه گردشگری، رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و مهاجرت معکوس را فراهم می‌کند.

