۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان:

حفظ اصالت، شرط لازم برای ثبت ملی بافت تاریخی طغرالجرد کوهبنان است

حفظ اصالت، شرط لازم برای ثبت ملی بافت تاریخی طغرالجرد کوهبنان است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در بازدید از بافت تاریخی بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان، بر حفظ اصالت تاریخی این بافت به‌عنوان شرط اصلی در روند ثبت ملی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با همراهی مجید احمدی بخشدار و حمیدرضا سلطانی شهردار از بافت تاریخی بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان بازدید کرد.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید گفت: یکی از شروط اصلی ثبت ملی بافت تاریخی طغرالجرد حفظ اصالت تاریخی، فرهنگی و بصری آن‌ست که باید با همراهی و همکاری بخشداری و شهرداری به‌دنبال حصول آن باشیم.

 او در ادامه بیان کرد: ثبت ملی بافت تاریخی طغرالجرد یاری‌رسان معرفی این ظرفیت و جاذبه گردشگری در سطح ملی بوده و عاملی در راستای توسعه گردشگری، رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و مهاجرت معکوس را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022802040
محمد شجاعی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha