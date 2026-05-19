به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد عصر دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازدید از موزه خصوصی گوهرسنگ و سنگهای معدنی و مرکز طراحی و تولید محصولات گوهرسنگ با قدردانی از مشارکت بخش خصوصی در برپایی موزه و نمایش توانمندیهای استان کرمان در بخشهای مختلف تصریح کرد: مجموعهداران و موزههای خصوصی سرمایه بینظیر برای استان فراهم کرده و نمادی از مشارکت اجتماعی فعال در حفاظت و پاسداری از داشتههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی کرمان را به نمایش در میآورند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه گوهر سنگها، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی تصریح کرد: ظرفیتهای استان کرمان در حوزه تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی این قابلیت را دارد که استان بهعنوان نگین درخشان گوهر سنگهای جنوب ایران در سطح ملی و فراملی با انجام بازاریابی و تبلیغات مطلوب معرفی شود.
او در ادامه بیان کرد: موزه گوهرسنگهای کرمان بهعنوان مکانی برای آشنایی بازدیدکنندگان با داشتههای استان در این زمینه بوده و در کنار آن برپا شدن کارگاه تولید زنده جذابیتی بینظیر در راستای ترویج هنرهای سنتی و صنایع دستی ایجاد میکند.
محسننژاد در پایان خاطرنشان کرد: تجاری سازی به معنی تولید محصول برای سلایق مختلف در بازاریابی محصولات صنایعدستی از اهمیت بالایی برخوردار است که میتواند با حرکت در مسیر معرفی ظرفیتهای استان در این حوزه و همراهی ارکان اجرایی و خدماتی دخیل، کرمان را به عنوان مرکز تراش و تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی جنوب شرق ایران در سطح ملی و بینالمللی معرفی و از توان تولید درآمد، اشتغالزایی و رونق اقتصادی صنایعدستی برای نیل به اهداف توسعهای استان مدد گرفت.
