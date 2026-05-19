به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی، نشست تخصصی «نقش مجموعه‌داری در گردشگری پایدار» با نگاهی ویژه به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان کرمانشاه، در سالن خلیج فارس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

این رویداد با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران، انجمن مجموعه‌داران ایران، انجمن ملی روابط عمومی و ارتباطات و با همراهی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی برگزار شد و جمعی از صاحب‌نظران و فعالان حوزه مجموعه داری و گردشگری در آن حضور داشتند.

در ابتدای برنامه، ناصر رضایی، عضو هیئت علمی و رئیس گروه گردشگری پژوهشگاه، در سخنانی با عنوان «مجموعه‌داران؛ موزه‌داران خصوصی تاریخ و آینده» مجموعه‌داران را از بازیگران مهم حوزه میراث فرهنگی دانست.

او با تأکید بر اینکه هر مجموعه‌دار بخشی از تاریخ و هویت یک ملت را در اختیار دارد، گفت: مجموعه‌های شخصی در واقع می‌توانند به مثابه «موزه‌های زنده» عمل کنند.

رضایی همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تحول دیجیتال در روایتگری میراث فرهنگی تأکید کرد و افزود: استفاده از ابزارهای دیجیتال و روش‌های نوین معرفی، می‌تواند ارتباط مؤثرتری میان میراث فرهنگی و نسل جدید برقرار کند.

در ادامه، سید علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران، به تشریح طرح «استان سال» پرداخت و کرمانشاه را استان منتخب سال ۱۴۰۵ معرفی کرد.

به گفته او، کمیسیون ایران‌شناسی این انجمن از سال ۱۳۸۶ هر سال یکی از استان‌های کشور را به عنوان محور برنامه‌های پژوهشی و فرهنگی انتخاب می‌کند تا ظرفیت‌های معماری، تاریخی و مردم‌شناسی آن منطقه بیشتر معرفی شود.

قهاری تأکید کرد: کرمانشاه با پیشینه تمدنی و تنوع فرهنگی خود، زمینه مناسبی برای برگزاری نشست‌های تخصصی و برنامه‌های پژوهشی در این حوزه به شمار می‌آید.

خسرو رفیعی، رئیس انجمن ملی روابط عمومی و ارتباطات، نیز در سخنانی به مناسبت روز جهانی ارتباطات، بر نقش روابط عمومی در توسعه فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

او روابط عمومی را ابزاری مؤثر برای ایجاد ارتباط میان مجموعه‌داران، نهادهای فرهنگی و جامعه دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری از روش‌های نوین ارتباطی می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های میراثی کشور و تلاش‌های مجموعه‌داران در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.

در بخش دیگری از نشست، منوچهر لطفی، رئیس انجمن مجموعه‌داران ایران، به ظرفیت گسترده مجموعه‌داری در کشور اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار مجموعه‌های شخصی قرار دارد. وی با اشاره به علاقه و تلاش مجموعه‌داران ایرانی در گردآوری صدها نوع شیء تاریخی و فرهنگی، این ظرفیت را زمینه‌ای مناسب برای شکل‌گیری موزه‌های خصوصی و تخصصی دانست و کرمانشاه را یکی از استان‌های مستعد در این حوزه معرفی کرد.

همچنین شیما خرمی، دبیر نشست و عضو انجمن مفاخر معماری ایران، در ارائه‌ای تخصصی که با همکاری علیرضا برشاهی، مدیر موزه‌های استان کرمانشاه، تهیه شده بود، به معرفی موزه‌های شاخص استان کرمانشاه پرداخت.

این ارائه، به بررسی جایگاه موزه‌هایی همچون موزه پارینه‌سنگی زاگرس به عنوان نخستین موزه تخصصی پارینه‌سنگی خاورمیانه، موزه سنگ طاق‌بستان و موزه‌های مردم‌شناسی استان پرداخت و نقش آن‌ها را در معرفی تاریخ و فرهنگ منطقه و جذب گردشگران تخصصی مورد توجه قرار داد.

بخش پایانی این نشست به پنل تخصصی مجموعه‌داران اختصاص داشت که به دبیری منوچهر لطفی برگزار شد. در این بخش مجموعه‌دارانی از جمله مازیار حیدری، جهانشاه رضایی، اسدالله عبدلی آشتیانی، محمدرضا منزه، حمیدرضا طاری، خانم گویا از خانه کرمانشاه، نرگس شجاعی، مهدی ودودیان، خسرو احمدوند، مهدی ستوده و هستی سهیلی به معرفی مجموعه‌های خود و بیان دیدگاه‌هایشان درباره چالش‌ها و فرصت‌های مجموعه‌داری پرداختند.

این نشست در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان انجمن‌های تخصصی، مجموعه‌داران و نهادهای دولتی برای حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری پایدار به کار خود پایان داد.

