تجلیل از فعالان حوزه میراث ناملموس در تربت حیدریه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی محمدی دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم شاهنامه‌خوانی که به مناسبت روز بزرگداشت خیام و هفته میراث فرهنگی در محل رباط تاریخی علیا برگزار شد، اظهار کرد: وجود بیش از ۱۰ انجمن شعر، موسیقی، هنری و ادبی در شهرستان تربت حیدریه کمک شایان توجهی به حفظ و انتقال میراث‌های معنوی منطقه کرده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت حیدریه افزود: میراث‌فرهنگی معنوی یا ناملموس مجموعه‌ای از ایده‌ها، باورها، آداب و رسوم، سنت‌ها، آیین‌ها، جشن‌ها و هنرهای نمایشی به‌عنوان میراث‌فرهنگی ناملموس شناخته می‌شود که متاسفانه تاکنون به این بخش از میراث کمتر توجه شده است و برگزاری این‌گونه مراسم به پاسداشت میراث ناملموس کمک زیادی می‌کند.

او تصریح کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته با انجمن‌های ادبی فرهنگی و هنری شهرستان بیشتر مراسم‌ و برنامه‌های فرهنگی این انجمن‌ها در اماکن تاریخی برگزار می‌شود که با استقبال زیاد علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ و میراث روبرو شده است.

محمدی گفت: در این مراسم که همراه با شاهنامه خوانی، بیان شعرهای محلی و نقالی‌خوانی و نی‌نوازی همراه بود، از خدمات و اقدامات استادان و فعالان حوزه میراث حوزه میراث ناملموس به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی قدردانی شد.

