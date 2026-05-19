به گزارش میراث‌آریا، حمیدرضا سلیمانی گفت: همزمان با هفته میراث فرهنگی، مجموعه‌ای از برنامه‌های تخصصی و عمومی با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، با میراث فرهنگی، هنر و تاریخ در موزه‌ها و پردیس‌های زیرمجموعه گروه موزه‌های دفینه برگزار می‌شود.

مدیرعامل مؤسسه موزه‌های بنیاد افزود: در موزه زمان، روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ برنامه «قصه‌های کهن، میراثی برای کودکان» برگزار شد و همزمان ویژه‌برنامه «نگاهی به آسمان در موزه زمان» نیز میزبان علاقه‌مندان بود. همچنین چهارم خردادماه مراسم رونمایی از کتاب «شناخت زمان و تنظیم تقویم در جهان باستان» در این موزه برگزار می‌شود.

سلیمانی با اشاره به برنامه‌های پردیس موزه‌ای دفینه گفت: کارگاه شاهنامه‌خوانی از ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت‌ماه، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود. همچنین کارگاه «میراث‌داران کوچک» از ۲۹ اردیبهشت تا سوم خرداد، ساعت ۱۰ تا ۱۲ ویژه کودکان و نوجوانان برپا خواهد شد. افتتاح تالار «میراث صنعت چاپ: مونوتایپ» نیز سوم خردادماه در پردیس موزه‌ای دفینه انجام می‌شود.

مدیرعامل مؤسسه موزه‌های بنیاد گفت: در ادامه برنامه‌های هفته میراث فرهنگی در روز نهم خردادماه ویژه‌برنامه «قصه‌گویی به روایت تابلوی جشن صلح اثر پیکاسو» در قالب جشنواره آدم‌برفی مجموعه گردشگری توچال برگزار خواهد شد.

او درباره برنامه‌های پردیس موزه‌ای یزد نیز گفت: ورکشاپ «باسمه» ویژه کودکان از ۲۴ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه هر روز از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ برگزار می‌شود. همچنین در روز ۲۸ اردیبهشت، ویژه‌برنامه بازدید تخصصی نوجوانان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ساعت ۱۰ تا ۱۲ پیش‌بینی شد.

سلیمانی افزود: نمایشگاه نقاشی «انعکاس رویا» نیز از ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه در دو نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۱ برگزار می‌شود. همچنین جشنواره گردشگری خوراک روز اول خردادماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

به گفته مدیرعامل مؤسسه موزه‌های بنیاد، در پردیس موزه‌ای رامسر نیز نمایشگاه «بهار نارنج» شامل صنایع دستی و محصولات غذایی از ابتدای خردادماه تا پایان این ماه برپا خواهد شد.

او در پایان با اشاره به برنامه‌های موزه ملی هنر اصفهان اظهار کرد: برنامه «ماجراجویی در موزه» ویژه کودکان در روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد، از ساعت ۱۰ تا ۱۵ در این موزه برگزار می‌شود.

سلیمانی تأکید کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها، تقویت ارتباط نسل جدید با میراث فرهنگی، افزایش مشارکت عمومی در فعالیت‌های موزه‌ای و تبدیل موزه‌ها به فضاهایی زنده، پویا و آموزشی برای همه گروه‌های سنی است.

