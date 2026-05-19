به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این تفاهم نامه روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، با موضوع توسعه و تعمیق فعالیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی، اجرایی، میدانی، فناوری‌محور و ترویجی در تمامی حوزه‌های میراث‌فرهنگی در محل پژوهشگاه، به امضای علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور و محمد ابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری رسید.

نظر به پژوهش­ محور بودن فرآیندهای حفاظت از میراث‌فرهنگی و اهمیت زمینه­‌سازی، انتظام­‌بخشی و وحدت­‌ رویه بین ­برنامه­‌ها و فعالیت­های پژوهشی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطوح ملی و استانی و تبیین نسبت آن با امرحفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی این تفاهم‌نامه بین طرفین منعقد شد.

گفتنی است، امضای این تفاهم‌نامه در حاشیه مراسم نکوداشت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی با حضور جمعی از مدیران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونان پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری صورت گرفت.

