به گزارش خبرنگار میراثآریا، این تفاهم نامه روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، با موضوع توسعه و تعمیق فعالیتهای علمی، پژوهشی، آموزشی، اجرایی، میدانی، فناوریمحور و ترویجی در تمامی حوزههای میراثفرهنگی در محل پژوهشگاه، به امضای علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور و محمد ابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری رسید.
نظر به پژوهش محور بودن فرآیندهای حفاظت از میراثفرهنگی و اهمیت زمینهسازی، انتظامبخشی و وحدت رویه بین برنامهها و فعالیتهای پژوهشی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سطوح ملی و استانی و تبیین نسبت آن با امرحفاظت و صیانت از میراثفرهنگی این تفاهمنامه بین طرفین منعقد شد.
گفتنی است، امضای این تفاهمنامه در حاشیه مراسم نکوداشت روز جهانی موزهها و هفته میراثفرهنگی با حضور جمعی از مدیران وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و معاونان پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری صورت گرفت.
