به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این مراسم بهزاد مریدی ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با اشاره به آغاز به کار رسمی دبیرخانه دائمی رویداد علمی، فرهنگی و هنری «هویت» در جوار تربت سعدی شیرازی، این اقدام را گامی راهبردی برای بازشناسی شناسنامه فرهنگی ایران و تبیین جوهره هویت ملی بر پایه دو مؤلفه صلحطلبی و اقتدار توصیف کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به تلاقی مناسبتهای ملی در دومین ماه سال، اظهار کرد: اردیبهشت ماهِ هویت ماست که با روز سعدی آغاز شده و با بزرگداشت شخصیتهایی چون فردوسی و خیام و همچنین روز جهانی موزهها پیوند میخورد. افتتاح این دبیرخانه در چنین مقطع زمانی، تلاشی برای تقویت پایههای فرهنگی کشور است.
مریدی در خصوص انتخاب آرامگاه سعدی برای استقرار این مرکز گفت: این مکان متعلق به شخصیت بزرگی است که پیام صلح و انساندوستی را به جهانیان ابلاغ کرد. ما از این پایگاه فرهنگی به دنیا اعلام میکنیم که ایرانیان مردمانی صلحجو و کمآزار، اما در عین حال مقتدر و توانا هستند و این توازن، ریشه اصلی هویت ملی ما را شکل میدهد.
او در ادامه با تأکید بر لزوم صیانت از لایههای مختلف هویتی افزود: انتظار میرود این دبیرخانه بستری برای تبیین همزمان هویتهای ملی، دینی، فرهنگی و بومی در عالیترین سطح ممکن باشد.
در ادامه این مراسم، دبیر دبیرخانه دائمی رویداد «هویت»، با اشاره به مبانی فکری رهبر شهید انقلاب در خصوص پیوند ایران و اسلام، تصریح کرد: اندیشههای حکیمانه شهید آیتالله خامنهای در بحث تبیین تاریخ کهن ایران اسلامی و همافزایی ملیگرایی با اسلامگرایی، فانوس راه این دبیرخانه است.
اصغر رفعتحقیقی، با بیان اینکه هویت را نباید صرفاً در مباحث نظری جستجو کرد، افزود: هویت واقعی در میان مردم و در نگاه کسانی است که برای حفظ ارزشهای این مرز و بوم ایستادگی کردهاند. این دبیرخانه سنگری فکری برای ایجاد پیوستگی میان نگاه رهبری، ایثار مردم و دانش نخبگان خواهد بود.
او با تأکید بر اینکه این مرکز بستری برای تمامی دغدغهمندان ایران است، خاطرنشان کرد: استقرار این دبیرخانه در کنار آرامگاه سعدی، پیامی روشن از غنای تمدنی ایران به جهان صادر میکند و امیدواریم خروجی فعالیتهای پژوهشی این مرکز به تقویت بنیانهای فرهنگی جامعه منجر شود.
این دبیرخانه از امروز فعالیت رسمی خود را به عنوان مرکزی برای انجام پژوهشها و برگزاری رویدادهای علمی در راستای ارتقای شاخصهای فرهنگی و تاریخی استان و کشور آغاز کرده است.
