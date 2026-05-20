به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی، سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان،روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به همزمانی برگزاری این دوره با روز ملی بوم‌گردی، اظهار داشت: توسعه گردشگری روستایی تنها یک رویکرد اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای حفظ هویت فرهنگی و زیست‌بوم‌های منحصر به فرد استان است. برگزاری این دوره آموزشی با هدف توانمندسازی عملیاتی فعالان این حوزه و ایجاد ساختارهای نوین برای کسب‌وکارهای محلی طراحی شده است.

او با تأکید بر لزوم انتقال دانش کاربردی به جامعه محلی افزود: این دوره آموزشی بستری برای ارتقای دانشِ ذی‌نفعان اصلی گردشگری روستایی است تا با درک عمیق‌تری از زنجیره ارزش و مدل‌های کارآفرینی، زمینه رونق معیشت در روستاها فراهم شود.

محمد اظهار کرد: این دوره آموزشی که رویکردی مهارتی و کاربردی دارد، با تدریس متخصصان این حوزه روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

سرپرست معاونت گردشگری استان در پایان از کلیه دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی، فعالان حوزه بوم‌گردی، تسهیل‌گران و کارشناسان برنامه‌ریزی توسعه روستایی دعوت کرد تا با حضور در این دوره آموزشی، ضمن بهره‌مندی از دانش تخصصی ارائه شده، در شبکه تعاملی توسعه گردشگری استان نقش‌آفرینی کنند.

انتهای پیام/