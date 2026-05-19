به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و بررسی روند پیشرفت طرح‌های در حال اجرا، سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز سه‌شنبه ۲۹ اردبیهشت ماه ۱۴۰۵ از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در محور گردشگری سرخون بندرعباس بازدید میدانی به عمل آورد.

در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای طرح‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و چالش‌ها و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با هدف تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها، راهکارهای لازم برای رفع مشکلات موجود و تسهیل فرآیندهای اداری و اجرایی مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

سلیم محمدی سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در این بازدید بر حمایت این اداره‌کل از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان تأکید کرد و افزود: توسعه محورهای گردشگری و تقویت زیرساخت‌ها نقش مهمی در رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه دارد.

او افزود: محور گردشگری سرخون بندرعباس از جمله ظرفیت‌های مهم گردشگری در استان هرمزگان به شمار می‌رود که با اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند به یکی از مقاصد جذاب گردشگری در منطقه تبدیل شود.

