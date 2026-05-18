۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۸

رونمایی از کهن‌ترین شواهد سکونت بشر در خلیج‌فارس/ افتتاح نمایشگاه «دهتل؛ کهن‌ترین سکونت‌گاه بشر در پس‌کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس» در بندرعباس

هم‌زمان با روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث‌فرهنگی، نمایشگاهی با عنوان «دهتل؛ کهن‌ترین سکونت‌گاه بشر در پس‌کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس» در موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سپهر زارعی معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاه دهتل گفت: این نمایشگاه برای نخستین‌بار بستری برای معرفی یافته‌های باستان‌شناختی دهتل فراهم کرده است. ابزارهای سنگی ارائه‌شده شامل برنده‌های دستی، شکافنده و خراشنده‌های سنگین است که به دوره آشولی تعلق دارند و بازه زمانی یک میلیون تا ۴۰۰ هزار سال پیش را در بر می‌گیرند.

او افزود: پیش از این، شهرت دهتل به واسطه سنگ‌نگاره‌هایی بود که قدمت آن‌ها از دوره مس و سنگ تا دوره‌های متأخر اسلامی تخمین زده می‌شد؛ اما یافته‌های جدید، سقف زمانی سکونت در این محوطه را از ۶ تا ۷ هزار سال به بیش از ۴۰۰ هزار سال افزایش داده است.

زارعی تأکید کرد: آثار ارزشمند، حاصل بررسی‌های میدانی و کاوش‌های علمی سال‌های اخیر است که با هم‌افزایی اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان و موزه ملی ایران به سرانجام رسیده است. 

علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ استان هرمزگان می‌توانند برای بازدید از این یافته‌های منحصربه‌فرد که ابعاد جدیدی از حضور بشر در سواحل شمالی خلیج‌فارس را نمایان کرده است، از ۲۸ اردیبهشت تا ۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ به موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس در بندرعباس مراجعه کنند.

صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

