به گزارش خبرنگار میراثآریا، سپهر زارعی معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاه دهتل گفت: این نمایشگاه برای نخستینبار بستری برای معرفی یافتههای باستانشناختی دهتل فراهم کرده است. ابزارهای سنگی ارائهشده شامل برندههای دستی، شکافنده و خراشندههای سنگین است که به دوره آشولی تعلق دارند و بازه زمانی یک میلیون تا ۴۰۰ هزار سال پیش را در بر میگیرند.
او افزود: پیش از این، شهرت دهتل به واسطه سنگنگارههایی بود که قدمت آنها از دوره مس و سنگ تا دورههای متأخر اسلامی تخمین زده میشد؛ اما یافتههای جدید، سقف زمانی سکونت در این محوطه را از ۶ تا ۷ هزار سال به بیش از ۴۰۰ هزار سال افزایش داده است.
زارعی تأکید کرد: آثار ارزشمند، حاصل بررسیهای میدانی و کاوشهای علمی سالهای اخیر است که با همافزایی ادارهکل میراثفرهنگی هرمزگان و موزه ملی ایران به سرانجام رسیده است.
علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ استان هرمزگان میتوانند برای بازدید از این یافتههای منحصربهفرد که ابعاد جدیدی از حضور بشر در سواحل شمالی خلیجفارس را نمایان کرده است، از ۲۸ اردیبهشت تا ۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ به موزه مردمشناسی خلیجفارس در بندرعباس مراجعه کنند.
