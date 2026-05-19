۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷

گوربند میناب مقصد جدید گردشگری کشاورزی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میناب از آماده‌سازی فاز نخست مجتمع تفریحی- گردشگری گوربند خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نیما اقتداری روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵  بابیان اینکه پروژه گردشگری کشاورزی گوربند گامی مهم در راستای تقویت زیرساخت‌های تفریحی منطقه است، افزود: با پایان عملیات اجرایی، فاز نخست شامل باغ پرندگان و استخر مجموعه، آماده بهره‌برداری است و به‌زودی به روی گردشگران گشوده خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میناب با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره خدمات گردشگری، تصریح کرد: تکمیل فاز دوم این مجتمع که شامل واحدهای اقامتی است، نیازمند تخصیص تسهیلات ویژه گردشگری است. امیدواریم با حمایت دستگاه‌های متولی، این بخش نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود تا شاهد ماندگاری بیشتر مسافران و رونق اقتصادی در منطقه گوربند باشیم.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و کشاورزی منطقه گوربند اظهار کرد: این مجموعه با رویکرد توسعه گردشگری کشاورزی طراحی‌شده و می‌تواند فرصتی برای آشنایی گردشگران با ظرفیت‌های بومی، محصولات کشاورزی و سبک زندگی محلی فراهم کند.

به گفته اقتداری، راه‌اندازی چنین پروژه‌هایی علاوه برجذب گردشگر، به ایجاد اشتغال برای جامعه محلی و تقویت اقتصاد روستاهای اطراف نیز کمک خواهد کرد.

کد خبر 1405022902108
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

