اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریالی برای موزه بزرگ کرمانشاه 

بهگزارش میراثآریا، کیومرث اعظمی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه اظهار کرد: از محل اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه احداث موزه بزرگ کرمانشاه اختصاص یافته است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: این اعتبار از محل اسناد خزانه تامین شده است.
او افزود: یکی از دغدغههای مردم کرمانشاه تکمیل و به سرانجام رسیدن پروژه ۵۰ ساله احداث موزه کرمانشاه است که با توجه به پیگیریهای مستمر این پروژه مجدداً فعال شده است.
اعظمی گفت: ایجاد سیستم روشنایی محوطه موزه و تکمیل بخشهایی از ساختمان از جمله اقداماتی است که با توجه به اعتبارات اختصاص یافته انجام میشود.
او تاکید کرد: همه توان خود را به کار میگیریم با ادامه روند تخصیص اعتبارات در حداقل زمان ممکن این پروژه مهم را به سرانجام برسانیم.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه در خاتمه اظهار کرد: تکمیل و ایجاد موزه بزرگ کرمانشاه یک نیاز اساسی برای استان است که میتواند موجب رونق گردشگری کرمانشاه شود.
