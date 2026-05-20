بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امین کوگانی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه اظهار کرد: هنرمندان صنایعدستی استان کرمانشاه در پویش «هزار میدان هزار بازار» حضور چشمگیر و پررنگی خواهند داشت.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه افزود: پویش «هزار میدان هزار بازار» به عنوان نمایشگاه عرضه محصولات تولیدات خانگی در شهر کرمانشاه برگزار میشود.
او گفت: این نمایشگاه که در مرکز شهر کرمانشاه برگزار میشود به مدت ۲۰ روز غرفهداران محصولات و تولیدات خود را عرضه میکنند.
کوگانی تصریح کرد: بیش از ۲۰ غرفه از این نمایشگاه به عرضه محصولات صنایعدستی اختصاص خواهد یافت.
پویش «هزار میدان هزار بازار» از روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه کار خود را آغاز و تا ۲۰ خرداد ماه ادامه دارد.
این نمایشگاه در میدان آزادی شهر کرمانشاه، جنب ترمینال تاکسیرانی شماره ۲، پاساژ میلاد برگزار میشود.
هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۱ امکان بازدید از این نمایشگاه برای عموم فراهم است.
