احیای تالاب هشیلان یک الگوی فنی، اقتصادی و اجتماعی است 

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهرام درویشی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: برنامه‌ریزی ویژه‌ای توسط شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه برای احیای تالاب هشیلان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه گفت: احیای تالاب هشیلان، محصول مدیریت استاندار، اقدامات نظارتی، امنیتی، انتظامی و قضایی و الگویی فنی، اقتصادی و اجتماعی برای مردم و همه ذینفعان آن با پیگیری میدانی شرکت آب منطقه‌ای است.

او گفت: در جریان بازدید استاندار و دادستان و فرماندار کرمانشاه از تالاب هشیلان، گزارشی از عملیات احیای این تالاب که مجموعه‌ای از اقدامات فنی، حقوقی، امنیتی، قضایی و انتظامی بوده است ، ارائه شد.

درویشی افزود: سراب‌ها و تالاب‌های استان بر اثر تلفیق انسداد چاه‌ها، تغذیه مصنوعی، بارشهای خوب، مشارکت اجتماعی و حمایت‌های دستگاه امنیتی - قضایی و مدیریت ارشد استان احیا شده و حفظ این شرایط مستلزم ادامه صیانت از حقوق عامه در بخش آب است.

تالاب هشیلان در شهرستان کرمانشاه یکی از جاذبه‌های گردشگری استان است که سالانه مورد توجه ویژه گردشگران قرار دارد.

این تالاب در یک دهه اخیر بر اثر خشکسالی و حفر چاه‌های غیر مجاز و برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی دچار خشکی می‌شد که با اقدامات شرکت آب منطقه‌ای از جمله مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز و تزریق مصنوعی آب از سد گاوشان احیا شده است.



