«ایستاده در غبار»؛ روایت تصویری از آسیب به بناهای تاریخی کشور در بندرعباس

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سپهر زارعی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ درباره برگزاری نمایشگاه «ایستاده در غبار» گفت: این نمایشگاه روایتی مستند از زخمی است که بر پیکره تمدن، فرهنگ و حافظه تاریخی ایران وارد شده و تلاش دارد با ارائه اسناد، تصاویر و روایتهای مستند، مخاطبان را با ابعاد این خسارتها و پیامدهای آن برای میراث تمدنی کشور آشنا کند.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: این نمایشگاه همزمان با روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی و با شعار «موزهها؛ حافظ هویت و انسجام ملی» برگزار خواهد شد تا یادآور شود موزهها و میراثفرهنگی پاسداران حافظه تاریخی، روایت مشترک ملی و پیونددهنده گذشته، حال و آینده یک ملت هستند.
او اظهار کرد: آیین گشایش این نمایشگاه روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه در هتل هما بندرعباس برگزار میشود و از روز جمعه یک خرداد نیز به مدت یک هفته در حمام تاریخی گلهداری بندرعباس برای بازدید عموم دایر خواهد بود.
زارعی تأکید کرد: برگزاری چنین نمایشگاههایی میتواند نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی، تقویت حساسیت اجتماعی نسبت به میراثفرهنگی و یادآوری ضرورت حفاظت از آثار تاریخی بهعنوان بخشی از هویت و حافظه تمدنی کشور ایفا کند.
انتهای پیام/
نظر شما