۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۹

طولانی‌ترین پیاده‌روی اربعین ۱۴۰۵ از مشهد مقدس آغاز می‌شود/ بدرقه کاروان پیاده مشهد- کربلا با حضور مردم و مسئولان

مدیر رسانه‌ای و سخنگوی کاروان پیاده مشهد- کربلا از آغاز طولانی‌ترین پیاده روی اربعین ۱۴۰۵، از مشهد مقدس تا کربلای معلی خبر داد.

مهدی ارجمند امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اعلام این خبر اظهار کرد: کاروان پیاده مشهد- کربلا، کاروان پیاده انصارالحسین (ع) به‌عنوان طولانی‌ترین مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی، روز جمعه یکم خبرداد حرکت معنوی خود را برای بیست و پنجمین سال متوالی آغاز خواهد کرد.

 مدیر رسانه‌ای و سخنگوی کاروان پیاده مشهد- کربلا افزود: مراسم بدرقه این کاروان با حضور مسئولان و اقسار مختلف مردم از محل مجتمع اسلامی بقیه‌الله مشهد آغاز و اعضای این کاروان بعد از عبور از شهرها و روستاهای مختلف در استان‌های، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان از مرز شلمچه وارد خاک عراق خواهند شد.

ارجمند اضافه کرد: مهمترین هدف این کاروان مردمی نشر و گسترش مفاهیم عاشورا و انتقال پیام امام حسین (ع) به صورت شهر به شهر و نقطه به نقطه است.

مدیر رسانه‌ای و سخنگوی کاروان پیاده مشهد- کربلا افزود: خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های دقیق برای اعزام این کاروان انجام شده و از مدت‌ها قبل مسیرهای تردد، اسکان و حضور زائران کاروان پیاده انصارالحسین (ع)، در هر شهر یا استان مشخص است.

او با بیان این که تشریفات قانونی این کاروان نیز انجام شده، یادآور شد: اعضای این کاروان پیاده  مطابق همه ساله، از مرز شلمچه وارد خاک عراق می‌شوند و ادامه مسیر را در کشور عراق طی می‌کنند و در مجموع حدود ۳۵۰۰ کیلومتر را با پای پیاده طی خواهند کرد.

ارجمند خاطرنشان کرد: زائران کاروان پیاده مشهد- کربلا، بعد از حضور در کربلای معلی، نجف اشرف و دیگر شهرهای مقدس عراق و زیارت عتبات عالیات و بارگاه امامان معصوم در شهرهای عراق، در روزهای آخر ماه صفر به ایران بر می‌گردند و در عرصه میدان شهدا در مشهد مقدس مراسم باشکوهی برای استقبال از این زائران با حضور مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.

مرضیه امیری
