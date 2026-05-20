مهدی ارجمند امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اعلام این خبر اظهار کرد: کاروان پیاده مشهد- کربلا، کاروان پیاده انصارالحسین (ع) به‌عنوان طولانی‌ترین مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی، روز جمعه یکم خبرداد حرکت معنوی خود را برای بیست و پنجمین سال متوالی آغاز خواهد کرد.

مدیر رسانه‌ای و سخنگوی کاروان پیاده مشهد- کربلا افزود: مراسم بدرقه این کاروان با حضور مسئولان و اقسار مختلف مردم از محل مجتمع اسلامی بقیه‌الله مشهد آغاز و اعضای این کاروان بعد از عبور از شهرها و روستاهای مختلف در استان‌های، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان از مرز شلمچه وارد خاک عراق خواهند شد.

ارجمند اضافه کرد: مهمترین هدف این کاروان مردمی نشر و گسترش مفاهیم عاشورا و انتقال پیام امام حسین (ع) به صورت شهر به شهر و نقطه به نقطه است.

مدیر رسانه‌ای و سخنگوی کاروان پیاده مشهد- کربلا افزود: خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های دقیق برای اعزام این کاروان انجام شده و از مدت‌ها قبل مسیرهای تردد، اسکان و حضور زائران کاروان پیاده انصارالحسین (ع)، در هر شهر یا استان مشخص است.

او با بیان این که تشریفات قانونی این کاروان نیز انجام شده، یادآور شد: اعضای این کاروان پیاده مطابق همه ساله، از مرز شلمچه وارد خاک عراق می‌شوند و ادامه مسیر را در کشور عراق طی می‌کنند و در مجموع حدود ۳۵۰۰ کیلومتر را با پای پیاده طی خواهند کرد.

ارجمند خاطرنشان کرد: زائران کاروان پیاده مشهد- کربلا، بعد از حضور در کربلای معلی، نجف اشرف و دیگر شهرهای مقدس عراق و زیارت عتبات عالیات و بارگاه امامان معصوم در شهرهای عراق، در روزهای آخر ماه صفر به ایران بر می‌گردند و در عرصه میدان شهدا در مشهد مقدس مراسم باشکوهی برای استقبال از این زائران با حضور مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.

