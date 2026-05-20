به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با فرارسیدن روز جهانی موزه ها، انجمن موزههای ایران با همراهی کمیته ملی موزههای ایران از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان بهعنوان یکی از فعالترین نهادهای فرهنگی در حوزه صیانت از میراث ملی تقدیر کرد. در این مراسم، لوح سپاسی به نمایندگی از ملت ایران به کارکنان و مدیران این مجموعه اهدا شد؛ لوحی که بیانگر قدردانی از تلاشهای مستمر آنها در حفاظت از میراث تاریخی کشور است.
در متن این تقدیرنامه آمده است که روز جهانی موزهها فرصتی ارزشمند برای پاسداشت پویندگان فرهنگ، تاریخ و هنر ایرانزمین است و موزهها بهعنوان حافظان اصالت فرهنگی، نقشی محوری در پیوند گذشته، حال و آینده بر عهده دارند.
همچنین تأکید شده است که بخشی مهم از هویت فرهنگی ایران حاصل سالها تلاش صادقانه فرهنگورزان و میراثبانانی است که با تلاش بیوقفه در پاسداری از آثار تاریخی کشور میکوشند.
در ادامه این پیام، انجمن موزههای ایران با اشاره به رخدادهای سال ۱۴۰۴، از اقدامات مؤثر مجموعه کاخ گلستان در زمینه پیشگیری، آمادگی و مقابله با مخاطرات بحرانها تقدیر کرده و این موفقیت را نتیجه همدلی، مسئولیتپذیری و تلاش کارکنان متعهد این مجموعه دانسته است.
در پایان، میرسید احمد محیط طباطبایی، رئیس انجمن موزههای ایران، و منیر خلقی، رئیس کمیته ملی موزههای ایران، ضمن قدردانی از عملکرد موزه کاخ گلستان، برای کارکنان آن توفیق و سربلندی روزافزون در مسیر خدمت به میراث فرهنگی کشور آرزو کردهاند.
