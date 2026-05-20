به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلال تاجیک امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405 با اعلام این خبر اظهار کرد: با اشاره به آغاز برنامه‌های دومین جشن ملی بوم‌گردی‌های کشور در شامگاه سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در استان سمنان اظهار کرد: در نخستین شب از برگزاری این رویداد ملی، آیین استقبال از مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی سراسر کشور به همراه نشست تخصصی انتقال تجربه و هم‌اندیشی فعالان این حوزه، در مجموعه گردشگری افق شاهرود برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: این برنامه با هدف ایجاد بستر گفت‌وگو میان مدیران و بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، انتقال تجربه‌های موفق، بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود و نیز تقویت پیوند میان فعالان این حوزه در سطح ملی برگزار شد و توانست در همان شب نخست، فضای پویایی از تعامل، همفکری و هم‌افزایی را میان حاضران شکل دهد.

او با بیان اینکه بوم‌گردی امروز یکی از مهم‌ترین جلوه‌های گردشگری هویت‌محور و پایدار در کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: گردهم آمدن مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی از نقاط مختلف ایران در استان سمنان، فرصتی مغتنم برای به اشتراک گذاشتن تجربه‌های میدانی، الگوهای موفق مدیریتی و راهکارهای نوآورانه در حوزه میزبانی، خدمات گردشگری، حفظ اصالت‌های بومی و توسعه اقتصاد محلی است.

تاجیک تصریح کرد: در این رویداد، فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شهردار شاهرود، جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی و همچنین مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی از سراسر کشور حضور داشتند که این سطح از مشارکت، نشان‌دهنده اهمیت روزافزون بوم‌گردی در سیاست‌گذاری‌های گردشگری کشور است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان خاطرنشان کرد: برگزاری آیین استقبال در کنار نشست انتقال تجارب، آن هم در فضایی همراه با اجرای مراسم آیینی، جلوه‌ای از پیوند عمیق میان هویت فرهنگی، سنت‌های بومی و صنعت گردشگری را به نمایش گذاشت و نشان داد که بوم‌گردی تنها یک شیوه اقامت نیست، بلکه مسیری برای احیای فرهنگ محلی، تقویت حس تعلق اجتماعی و رونق‌بخشی به جوامع میزبان است.

او با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان در حوزه گردشگری روستایی و بوم‌گردی گفت: میزبانی این رویداد ملی در استان سمنان، فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های سمنان در عرصه اقامتگاه‌های بومی، تنوع اقلیمی، جاذبه‌های طبیعی و میراث فرهنگی غنی این خطه فراهم کرده است.

تاجیک تأکید کرد: بی‌تردید استمرار چنین نشست‌هایی می‌تواند به شکل‌گیری ادبیات مشترک میان مدیران بوم‌گردی، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش تعامل میان استان‌ها و در نهایت توسعه متوازن و پایدار گردشگری در کشور منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان اظهار امیدواری کرد که دومین جشن ملی بوم‌گردی‌های کشور، علاوه بر ایجاد شور و نشاط در میان فعالان این عرصه، به بستری مؤثر برای تصمیم‌سازی، هم‌فکری و ترسیم افق‌های روشن‌تر در آینده بوم‌گردی ایران تبدیل شود.

انتهای پیام/