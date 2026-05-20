۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۶

در مراسم نکوداشت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی عنوان شد

نقش موزه‌ها حفظ حافظه بشری است / جهان امروز نیازمند صلح است / ایرانیان همواره در ایجاد صلح نقش آفرین بوده‌اند

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه نقش موزه‌ها در کنار نمایش آثار، حفظ حافظه بشری است گفت: جهان امروز نیازمند صلح است و ما ایرانیان بر اساس آنچه در تاریخ بر جای مانده است در ایجاد صلح در دنیا نقش آفرین بوده‌ایم.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدابراهیم زارعی روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405، در مراسم نکوداشت روز جهانی موزه ها و هفته میراث‌فرهنگی سخن می‌گفت با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این برنامه و گردهمایی، با اشاره به شعار جهانی امسال روز موزه‌ها؛ موزه‌ها پیوند دهنده جهانی گسسته، نقش موزه ها را در کنار نمایش آثار ، حفظ حافظه بشری خواند.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امروز ما در جهان نیازمند صلح هستیم و در طول تاریخ، تمدن‌های مختلف نگرش‌های متفاوتی به قدرت و صلح داشته‌اند، به حکومت توام با خشونت آشوریان اشاره و اظهار کرد: بر خلاف خشونت و لشکرکشی که از ویژگی‌های بارز امپراتوری آشوریان بوده و آثار آن در کاخ هایشان برجای مانده است، در نقوش تخت جمشید شاهد هدایت محترمانه گروه‌ها و نمایندگان اقوام مختلف توسط مقامات بلندپایه هستیم. این رویکرد، نمادی از صلح، تسامح و احترام به تنوع فرهنگی اقوام مختلف بوده و ما ایرانیان تا این اندازه در ایجاد صلح در دنیا نقش آفرین بوده ایم.

زارعی در ادامه، موسیقی ملی ایران را گنجینه‌ای با سابقه دیرینه و جایگاهی بس والا در فرهنگ غنی ایرانیان دانست و افزود: ایران، به دلیل گستردگی جغرافیایی و تنوع قومی، صاحب موسیقی‌های منطقه‌ای بسیار غنی و منحصربه‌فرد است. موسیقی کُردی، موسیقی مناطق شمال ایران، موسیقی نواحی خراسان و … ، هر کدام بخشی از این گنجینه ملی را تشکیل می‌دهند.

رئیس پژوهشگاه گفت: موسیقی ملی ایران، فراتر از یک هنر، نمادی از صلح، شکوه، نظم و انضباط در فرهنگ ماست. این موسیقی با انتقال مفاهیم عمیق و ایجاد حس همبستگی، می‌تواند نقش بسزایی در نزدیکی دوباره نسل جوان به ریشه‌های فرهنگی و موسیقی سنتی ایفا کند.برای حفظ این میراث ارزشمند، ضرورت دارد که از هنرمندان و سازندگان سازهای سنتی حمایت جدی صورت گیرد. بدون شک، نام استاد محمدرضا شجریان اسطوره‌ آواز ایران، در کنار فردوسی و حافظ شعرای بنامِ ایرانی، به عنوان چهره‌ای برجسته در معرفی، حفظ و اعتلای موسیقی ملی ایران دارای اهمیت است و جاودان خواهد ماند.

او در پایان، با تاکید بر اهمیت حفظ و ارج نهادن به میراث فرهنگی و هنری غنی ایران گفت: میراث فرهنگی ما تنها آثار تاریخی نیستند بلکه سنتها و هنرها نیز هستند. اگر امروز ایران باقی مانده است به واسطه همین داشته های فرهنگی ما است.

