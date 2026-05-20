بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمدابراهیم زارعی روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405، در مراسم نکوداشت روز جهانی موزه ها و هفته میراثفرهنگی سخن میگفت با قدردانی از تمامی دستاندرکاران برگزاری این برنامه و گردهمایی، با اشاره به شعار جهانی امسال روز موزهها؛ موزهها پیوند دهنده جهانی گسسته، نقش موزه ها را در کنار نمایش آثار ، حفظ حافظه بشری خواند.
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امروز ما در جهان نیازمند صلح هستیم و در طول تاریخ، تمدنهای مختلف نگرشهای متفاوتی به قدرت و صلح داشتهاند، به حکومت توام با خشونت آشوریان اشاره و اظهار کرد: بر خلاف خشونت و لشکرکشی که از ویژگیهای بارز امپراتوری آشوریان بوده و آثار آن در کاخ هایشان برجای مانده است، در نقوش تخت جمشید شاهد هدایت محترمانه گروهها و نمایندگان اقوام مختلف توسط مقامات بلندپایه هستیم. این رویکرد، نمادی از صلح، تسامح و احترام به تنوع فرهنگی اقوام مختلف بوده و ما ایرانیان تا این اندازه در ایجاد صلح در دنیا نقش آفرین بوده ایم.
زارعی در ادامه، موسیقی ملی ایران را گنجینهای با سابقه دیرینه و جایگاهی بس والا در فرهنگ غنی ایرانیان دانست و افزود: ایران، به دلیل گستردگی جغرافیایی و تنوع قومی، صاحب موسیقیهای منطقهای بسیار غنی و منحصربهفرد است. موسیقی کُردی، موسیقی مناطق شمال ایران، موسیقی نواحی خراسان و … ، هر کدام بخشی از این گنجینه ملی را تشکیل میدهند.
رئیس پژوهشگاه گفت: موسیقی ملی ایران، فراتر از یک هنر، نمادی از صلح، شکوه، نظم و انضباط در فرهنگ ماست. این موسیقی با انتقال مفاهیم عمیق و ایجاد حس همبستگی، میتواند نقش بسزایی در نزدیکی دوباره نسل جوان به ریشههای فرهنگی و موسیقی سنتی ایفا کند.برای حفظ این میراث ارزشمند، ضرورت دارد که از هنرمندان و سازندگان سازهای سنتی حمایت جدی صورت گیرد. بدون شک، نام استاد محمدرضا شجریان اسطوره آواز ایران، در کنار فردوسی و حافظ شعرای بنامِ ایرانی، به عنوان چهرهای برجسته در معرفی، حفظ و اعتلای موسیقی ملی ایران دارای اهمیت است و جاودان خواهد ماند.
او در پایان، با تاکید بر اهمیت حفظ و ارج نهادن به میراث فرهنگی و هنری غنی ایران گفت: میراث فرهنگی ما تنها آثار تاریخی نیستند بلکه سنتها و هنرها نیز هستند. اگر امروز ایران باقی مانده است به واسطه همین داشته های فرهنگی ما است.
