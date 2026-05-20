پاسداشت میراث در روزهای بحران و جنگ/ قدردانی از مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در آیین بزرگداشت روز جهانی موزه، انجمن موزه‌های ایران و کمیته ملی موزه‌ها با انتشار لوح قدردانی رسمی، از تلاش‌های آفرین امامی، مدیر مجموعه ثبت جهانی کاخ گلستان، به‌عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار حوزه میراث فرهنگی تقدیر کردند.

در این تقدیرنامه تأکید شده است که روز جهانی موزه فرصتی ارزشمند برای تکریم فعالان عرصه فرهنگ، تاریخ، هنر و طبیعت ایران است. در ادامه، با اشاره به شرایط دشوار بحران و تأثیر حوادث جنگی رمضان بر فعالیت نهادهای فرهنگی، آمده است که درایت، هوشیاری و حضور مسئولانه آفرین امامی در این دوره حساس، نمونه‌ای برجسته از تعهد حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری در پاسداری از میراث ملی بوده است.

در پایان، میرسید احمد محیط طباطبایی، رئیس انجمن موزه‌های ایران، و منیر خلقی، رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران، با تقدیر از تلاش‌های آفرین امامی، برای او توفیق روزافزون در خدمت به فرهنگ و میراث گران‌سنگ ایران زمین آرزو کرده‌اند.

