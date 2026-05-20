نشست تخصصی «میراث ناملموس و بحران» برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، این نشست به دبیری مرضیه صناعتی رئیس پژوهشکده زبانشناسی، کتیبهها و متون و سیما حدادی نماینده مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی برگزار شد.
در این نشست علیرضا ایزدی مدیر کل اداره ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی موضوع «جنگ و میراثفرهنگی ناملموس» را به بحث نهاد، منیر خلقی مدیر امور بین الملل و حقوقی پژوهشگاه عنوان «پاسداری از میراث ناملموس از حق ملتها تا تعهد دولتها» را بررسی کرد و مهرداد ملکزاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه به «یادآوریهایی درباره میراثفرهنگی ناملموس و بحران» پرداخت.
