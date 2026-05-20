۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۴

در بخش علمی آئین نکوداشت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی

نشست تخصصی «میراث ناملموس و بحران» برگزار شد

نشست تخصصی «میراث ناملموس و بحران» در ادامه آئین نکوداشت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی با حضور مدیران، اساتید، محققان و پژوهشگران این حوزه در محل پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست به دبیری مرضیه صناعتی رئیس پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون و سیما حدادی نماینده مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی برگزار شد.

در این نشست علیرضا ایزدی مدیر کل اداره ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع­‌دستی موضوع «جنگ و میراث‌فرهنگی ناملموس» را به بحث نهاد، منیر خلقی مدیر امور بین الملل و حقوقی پژوهشگاه عنوان «پاسداری از میراث ناملموس از حق ملت­ها تا تعهد دولت­ها» را بررسی کرد و مهرداد ملک‌زاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه به «یادآوری­‌هایی درباره میراث‌فرهنگی ناملموس و بحران» پرداخت.

