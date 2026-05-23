به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند روز جمعه یکم خردادماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز عبادی- سیاسی جمعه اهواز، ضمن گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی و یادآوری ایام حماسه‌ساز سوم خرداد (سالروز فتح خرمشهر) و چهارم خرداد (روز ایثار دزفول)، اظهار کرد: محوطه‌های تاریخی ما یادگاران هزاران ساله ملت ایران هستند که باید از هرگونه گزند مصون بمانند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با اشاره به آسیب‌دیدگی بیش از ۱۴۰ محوطه تاریخی در سطح کشور در جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد: سهم استان خوزستان از این حوادث، آسیب به ۱۳ محوطه و بنای تاریخی و گردشگری از جمله مجتمع گردشگری ریتاج و موزه کرناسیون دزفول بوده است.؛ با این حال، شاهد حضور غیرتمندانه مردم و تشکیل سپر انسانی در برخی نقاط همچون پل سفید اهواز برای حفاظت از این آثار بودیم که جای قدردانی دارد.

خط‌ و نشان میراث‌فرهنگی برای سودجویان آثار باستانی

او با هشدار جدی نسبت به شایعات مطرح‌شده پیرامون گنج‌یابی، تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی به‌هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد اماکن تاریخی قربانی حفاری‌های غیرمجاز شوند و در صورت مواجهه با قاچاقچیان و حفاران غیرمجاز، برخوردهای قانونیِ بسیار تند و قاطعی با همکاری نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی صورت خواهد گرفت.

کارنامه عملیاتی ۱۴۰۴: مرمت ۴۰ محوطه و توسعه زیرساخت‌ها

جوروند در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد این اداره‌کل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ با تلاشی جهادی، موفق به مرمت بیش از ۴۰ محوطه تاریخی، بازسازی ۴۰ بنای ارزشمند و تکمیل یا ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در بیش از ۵۰ نقطه استان شدیم که این روند در سال جاری نیز با قوت ادامه خواهد داشت.

حمایت از اشتغال جوانان با صنایع‌دستی و بوم‌گردی

او با تأکید بر ظرفیت‌های عظیم روستاهای خوزستان به‌عنوان کانون‌های مولد، بیان کرد: برنامه اولویت‌دار ما، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بوم‌گردی و صنایع‌دستی برای ایجاد اشتغال پایدار است. در همین راستا، از همه جوانان جویای کار دعوت می‌کنیم تا با استفاده از مسیر آموزش، صدور مجوزهای لازم و دریافت تسهیلات، نسبت به راه‌اندازی کارگاه‌های صنایع‌دستی اقدام کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گدشگری و صنایع‌دستی خوزستان در پایان، از همکاری مؤثر استانداری، دستگاه‌های اجرایی، روحانیت به‌ویژه آیت‌الله سیدمحمدنبی موسوی‌فرد و همچنین همراهی مردم خوزستان در حفاظت از میراث ارزشمند این دیار قدردانی کرد.

