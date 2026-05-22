به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی گفت: در این شب‌ها که مردم با هدف و رسالتی آگاهانه در میادین شهرها تجمع می‌کنند فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی محسوب می‌شود.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و نمایش توانمندی هنرمندان علاوه در تنوع در برنامه‌های شبانه به محفل گرمی برای هنرمندان و مردم تبدیل شده است.

او ادامه داد: تصمیم بر این شد که در طول هفته هنرمندان صنایع‌دستی در بطن تجمعات مردمی اقدام به برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی با هدف اشاعه، ترویج و توسعه، فروش و تولید زنده کنند که خوشبختانه این مساله علاوه بر تلطیف فضای حاکم بر تجمعات دینی مردم بر میزان علاقه و رجوع نوجوانان برای آموزش و فعالیت در حوزه هنرهای‌سنتی و صنایع‌دستی افزوده است.

سلیمانی اذعان داشت: تولیدات البسه سنتی، نساجی، گیوه بافی، گوهر سنگ از صنایع دستی مهم و مورد اقبال شهرستان بشرویه است که میانگین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال فروش شبانه را ثبت کرده است.

