بهگزارش خبرنگار میراث آریا، عصر شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ با حضور محمدعلی طالبی استاندار، شهباز حسنپور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، سید مهدی طبیبزاده رئیس اتاق بازرگانی، حبیب الله خنجری فرماندار کرمان، رضا فلاح مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان و جمعی از علاقهمندان و دوستداران تاریخ و تمدن کرمان، آیین پاسداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی در سالن همایشهای اتاق بازرگانی برگزار شد.
این مراسم با ایراد سخنرانی مسئولان استانی، فعالان دانشگاهی و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری همراه بود.
در پایان آیین پاسداشت هفته میراثفرهنگی توسط محمدعلی طالبی استاندار کرمان از شرکتهای معدنی و صنعتی، خیرین میراثفرهنگی، فعالان مرمت و احیا و مالکان تعدادی از خانههای تاریخی کرمان به پاس حراست و صیانت از مواریث فرهنگی استان تقدیر به عمل آمد.
