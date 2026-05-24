۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۹

آیین پاسداشت هفته میراث‌فرهنگی در کرمان برگزار شد

هم‌زمان با هفته میراث‌فرهنگی، آیین پاسداشت روز جهانی موزه و این هفته با حضور مسئولان استان و دوستداران تاریخ و تمدن کرمان برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، عصر شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ با حضور محمدعلی طالبی استاندار، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، سید مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، حبیب الله خنجری فرماندار کرمان، رضا فلاح مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان و جمعی از علاقه‌مندان و دوستداران تاریخ و تمدن کرمان، آیین پاسداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی برگزار شد.

 این مراسم با ایراد سخنرانی مسئولان استانی، فعالان دانشگاهی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری همراه بود.

 در پایان آیین پاسداشت هفته میراث‌فرهنگی توسط محمدعلی طالبی استاندار کرمان از شرکت‌های معدنی و صنعتی، خیرین میراث‌فرهنگی، فعالان مرمت و احیا و مالکان تعدادی از خانه‌های تاریخی کرمان به پاس حراست و صیانت از مواریث فرهنگی استان تقدیر به عمل آمد.

کد خبر 1405030300221
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

