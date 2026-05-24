به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد شامگاه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ در آیین پاسداشت روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی، با برشمردن مزیت استان کرمان با عنوان موزه زنده تاریخ تصریح کرد: استان با داشتههایی چون ارگ بم نشان استقامت جهانی، محوطههای باستانی جیرفت نماد تمدن بشری، بافتهای تاریخی بینظیر، کاروانسراهای جاده ابریشم و معماری دستکند روستا جهانی میمند بهعنوان هویت ملی، سرمایههای راهبردی کرمان در مسیر توسعه پایدار هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان تصریح کرد: واقعیت این است که ما با حجم بزرگی از مسئولیت روبهرو هستیم، بیشاز ۸۰۰ اثر ثبت شده در فهرست فهرست آثار ملی بهعنوان آثار منقول، غیرمنقول، ملموس، ناملموس و طبیعی که هر یک نیازمند برنامهریزی ویژهای در مسیر شکوفایی و رونق است.
او در ادامه اظهار کرد: یکی از چالشهای عمده حوزه ابنیه تاریخی استان کرمان، پراکندگی مالکیت آثار بوده که مدیریت یکپارچه را دشوار کرده و تمام ارگانها باید به رویکردی برسند که میراثفرهنگی نه یک بار اضافی، بلکه سرمایهای است که و با مدیریت مشارکتی و احیا هوشمند میتواند به بهرهوری و اعتبار استان و نهادهای اجرایی بیفزاید.
محسن نژاد خاطرنشان کرد: رویکرد ادارهکل میراث فرهنگی کرمان تغییر از تصدیگری به تسهیلگریست تا با ارتقای شیوه مدیریتی از مدلهای سنتی به مدیریت مشارکتی، بناهای تاریخی تحت مالکیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی را بهعنوان فرصتهای بیبدیل به چرخه گردشگری استان وارد کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان افزود: راهبرد ما در این مسیر استقرار یک نظام عملیاتی منسجم و واحد بوده که این ادارهکل بهعنوان بازوی تخصصی و سیاستگذار بسترهای لازم برای مستندسازی، آسیبشناسی و تدوین نقشههای اجرایی مرمت را فراهم آورد.
او در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما ایجاد یک شبکه یکپارچه از همکاری بین دستگاهیست که در آن حفظ هویت تاریخی نه یک دغدغه فردی، بلکه مسئولیت مشترک و افتخارآفرین در سطح استان باشد و از تمامی مدیران دعوت میکنم، با نگاهی آیندهنگر به بناهای تاریخی تحت اختیار خود، در این مسیر تحولآفرین با ما همراه شده و یقین دارم که با این رویکرد مسئولانه و تخصصی، کرمان میتواند به الگوی موفق کشور در تلفیق مدیریت نوین با اصالت تاریخی تبدیل شود.
