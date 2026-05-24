اروپا زیر فشار «اُورتوریسم»/ سلطه بلامنازع مقاصد کلاسیک بر بازار جهانی گردشگری تداوم یافت

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی کمیسیون اروپا، یورواستات و اداره آمار ملی بریتانیا نشان می‌دهد اروپا همچنان جایگاه خود را به‌عنوان مهم‌ترین کانون گردشگری جهان حفظ کرده و با وجود نگرانی‌های فزاینده درباره تراکم گردشگران، فشار بر زیرساخت‌های شهری و اعتراض‌های مردمی در برخی مقاصد، همچنان میلیون‌ها گردشگر بین‌المللی را به سوی خود جذب می‌کند.

بر اساس این آمار، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱.۵ میلیارد شب اقامت گردشگران خارجی در اروپا ثبت شده؛ رقمی که در مقایسه با تنها ۲۵ میلیون شب اقامت در سال ۱۹۵۰، بیانگر جهشی تاریخی در مقیاس و دامنه صنعت گردشگری جهانی است؛ تحولی که اروپا را همچنان در مرکز زنجیره اقتصاد سفر و گردشگری نگه داشته است.

مطابق این گزارش، اسپانیا با ثبت ۳۲۹ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۶۸ شب اقامت گردشگران خارجی، نه‌تنها جایگاه نخست اروپا بلکه عنوان محبوب‌ترین مقصد گردشگری جهان را نیز حفظ کرده است. این کشور با اتکا به سواحل مدیترانه‌ای، زیرساخت‌های گسترده گردشگری، تنوع اقلیمی، میراث تاریخی و برند قدرتمند توریسم شهری و ساحلی، فاصله معناداری با سایر رقبای اروپایی ایجاد کرده است.

ایتالیا نیز با ثبت بیش از ۲۶۴ میلیون شب اقامت در رتبه دوم قرار دارد؛ کشوری که همچنان از مزیت ترکیبی میراث تمدنی، گردشگری فرهنگی، هنر، معماری، خوراک و مقاصد ساحلی بهره می‌برد و یکی از پایدارترین برندهای گردشگری جهان به شمار می‌رود.

ترکیه با ثبت بیش از ۱۵۴ میلیون شب اقامت در جایگاه سوم ایستاده و بار دیگر توانسته جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های نوظهور و در عین حال تثبیت‌شده گردشگری منطقه‌ای و بین‌المللی تحکیم کند. توسعه زیرساخت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری در هتلینگ، گردشگری سلامت و مزیت رقابتی قیمت از مهم‌ترین عوامل رشد این کشور ارزیابی می‌شود.

فرانسه نیز با بیش از ۱۵۰ میلیون شب اقامت، همچنان یکی از ارکان اصلی گردشگری اروپا باقی مانده است. برخلاف تصور عمومی که تمرکز گردشگری این کشور را صرفاً در پاریس می‌داند، بخش مهمی از جریان سفر در فرانسه به مناطق ریویرا، پروانس و همچنین مقاصد زمستانی آلپ اختصاص دارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تنوع فضایی و فصلی گردشگری در این کشور است.

بریتانیا نیز علی‌رغم خروج از اتحادیه اروپا، همچنان جایگاه راهبردی خود را در بازار گردشگری اروپا حفظ کرده و در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۵۰ میلیون شب اقامت گردشگران خارجی را ثبت کرده است؛ رقمی که پیش‌بینی می‌شود در آمار نهایی سال ۲۰۲۵ نیز روندی افزایشی داشته باشد.

در ادامه این فهرست، یونان، اتریش، کرواسی، آلمان و هلند قرار دارند؛ کشورهایی که هر یک با اتکا به مزیت‌های اقلیمی، فرهنگی، تاریخی یا زیرساختی، سهم قابل توجهی از بازار گردشگری بین‌المللی اروپا را به خود اختصاص داده‌اند.

یونان و کرواسی به‌واسطه سواحل چشم‌نواز مدیترانه و آدریاتیک، همچنان از مهم‌ترین مقاصد گردشگری تابستانی اروپا محسوب می‌شوند، در حالی که اتریش با تمرکز بر گردشگری زمستانی و ورزش‌های برفی، موفق شده نزدیک به ۱۰۰ میلیون شب اقامت گردشگران خارجی را در سال ۲۰۲۵ ثبت کند.

تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد برخلاف افزایش انتقادها نسبت به «گردشگری انبوه»، الگوی سفر جهانی همچنان به‌شدت متمرکز بر مقاصد کلاسیک، دارای زیرساخت‌های بالغ، برندهای تثبیت‌شده و ظرفیت بالای خدمات گردشگری است؛ موضوعی که بیانگر شکاف روزافزون میان مقاصد برخوردار و مقاصد نوظهور در رقابت جهانی گردشگری است.

همچنین بر اساس تازه‌ترین برآورد شورای جهانی سفر و گردشگری، این صنعت در سال ۲۰۲۶ رشدی معادل ۳.۲ درصد را تجربه خواهد کرد؛ نرخی که بالاتر از متوسط رشد اقتصاد جهانی برآورد می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد صنعت سفر و گردشگری در سال آینده میلادی از ۳۷۶ میلیون شغل در جهان پشتیبانی خواهد کرد؛ آماری که اهمیت راهبردی این بخش در اقتصاد بین‌الملل را بیش از پیش آشکار می‌کند.

فهرست ۱۰ کشور اروپایی با بیشترین تعداد شب‌های اقامت گردشگران بین‌المللی در سال ۲۰۲۵

۱. اسپانیا: ۳۲۹,۶۶۱,۰۶۸ شب اقامت

۲. ایتالیا: ۲۶۴,۷۴۱,۴۱۴ شب اقامت

۳. ترکیه: ۱۵۴,۷۹۹,۸۷۹ شب اقامت

۴. فرانسه: ۱۵۰,۷۵۳,۸۲۹ شب اقامت

۵. بریتانیا: ۱۴۹,۸۰۳,۰۰۰ شب اقامت

۶. یونان: ۱۳۰,۸۵۱,۸۰۹ شب اقامت

۷. اتریش: ۹۷,۰۲۰,۳۹۴ شب اقامت

۸. کرواسی: ۸۵,۶۰۴,۵۰۵ شب اقامت

۹. آلمان: ۸۳,۶۲۲,۶۶۶ شب اقامت

۱۰. هلند: ۶۴,۳۱۱,۰۵۵ شب اقامت

