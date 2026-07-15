بهگزارش میراثآریا، نشست مشترک یربول احمداُف سرکنسول جمهوری قزاقستان در گرگان، زهرا آرمند فعال گردشگری قزاقستان و یاسر قندهاری معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان، روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای گردشگری میان استان گلستان و قزاقستان برگزار شد.
یاسر قندهاری در این نشست با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده از طریق برقراری پرواز گرگان–آکتائو، گفت: این مسیر هوایی میتواند زمینه توسعه تعاملات و افزایش تبادلات گردشگری میان استان گلستان و قزاقستان را بیشازپیش فراهم کند.
او با بیان اینکه قوم قزاق یکی از اقوام شاخص ساکن استان گلستان است، افزود: وجود اشتراکات فرهنگی، آدابورسوم، پوشش سنتی و صنایعدستی، بستر مناسبی برای گسترش گردشگری فرهنگی میان دو طرف ایجاد کرده است.
معاون گردشگری گلستان با اشاره به برگزاری شبهای فرهنگی ایران و قزاقستان در حاشیه جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام ایرانزمین در سال گذشته، تصریح کرد: در چنین رویدادهایی علاوه بر هنرمندان و فعالان فرهنگی، باید فعالان گردشگری نیز حضور مؤثر و پررنگتری داشته باشند تا این تعاملات به همکاریهای عملیاتی و اقتصادی منجر شود.
قندهاری با تأکید بر اینکه روابط میان استان گلستان و قزاقستان شکلگرفته و اکنون زمان بهرهبرداری از این ظرفیتهاست، بیان کرد: گردشگری سلامت یکی از مهمترین محورهای همکاری میان دو طرف است و استان گلستان با برخورداری از زیرساختهای درمانی مناسب میتواند مقصد گردشگران سلامت قزاقستان باشد.
او از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای تخصصی با دفاتر خدمات مسافرتی، دانشگاهها و مراکز درمانی فعال در حوزه گردشگری سلامت خبر داد و افزود: این نشستها باهدف تدوین برنامههای مشترک و تقویت همکاریهای دوجانبه برگزار خواهد شد و قابلیت اجرای متقابل آن در قزاقستان نیز وجود دارد.
قندهاری با تأکید بر اینکه آموزش، زیربنای توسعه پایدار گردشگری است، گفت: در این مسیر از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی دو کشور نیز بهره خواهیم گرفت تا با برگزاری دورههای آموزشی، انتقال تجربیات و تربیت نیروی انسانی متخصص، زمینه ارائه خدمات متناسب با نیاز گردشگران، ازجمله در حوزه زبان، آشنایی با فرهنگ و ذائقه گردشگران و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و گردشگری سلامت فراهم شود.
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