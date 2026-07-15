بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در نشست مشترک یربول احمداُف سرکنسول جمهوری قزاقستان در گرگان، زهرا آرمند فعال گردشگری قزاقستان و یاسر قندهاری معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان که روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای گردشگری میان استان گلستان و قزاقستان برگزار شد، سرکنسول جمهوری قزاقستان بر توسعه تعاملات میان فعالان گردشگری دو کشور تأکید کرد.
یربول احمداُف با اشاره به ضرورت گسترش همکاریهای دوجانبه، گفت: برگزاری نشستهای مشترک میان دفاتر خدمات مسافرتی، بهرهبرداران تأسیسات گردشگری، فعالان گردشگری سلامت و مراکز دانشگاهی ایران و قزاقستان میتواند زمینهساز شکلگیری همکاریهای مؤثر و پایدار در حوزه گردشگری باشد.
او افزود: شرکتهای گردشگری قزاقستان باید از طریق نشستها و رویدادهای مشترک با فعالان گردشگری استان گلستان ارتباط مستقیم برقرار کنند تا بستر طراحی بستههای سفر و تورهای مشترک و همچنین افزایش تبادل گردشگر میان دو کشور فراهم شود.
سرکنسول جمهوری قزاقستان در گرگان با اعلام آمادگی کشورش برای اجرای برنامههای مشترک ویژه فعالان گردشگری و اقتصادی استان گلستان در قزاقستان، اظهار کرد: ظرفیتهای موجود میتواند به توسعه همکاریهای عملیاتی میان دو طرف منجر شود.
احمداُف با اشاره به مزیتهای سفر به ایران برای شهروندان برخی استانهای قزاقستان، خاطرنشان کرد: برای بخشی از شهروندان قزاقستان، سفر به ایران از نظر زمان و هزینه حملونقل، مقرونبهصرفهتر از سفر به برخی مقاصد داخلی این کشور است و این موضوع فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری، بهویژه در حوزه گردشگری سلامت، فراهم کرده است.
او ابراز امیدواری کرد با استمرار نشستهای تخصصی و مشارکت بخش خصوصی، دانشگاهها و فعالان صنعت گردشگری، روابط گردشگری میان استان گلستان و جمهوری قزاقستان بیش از پیش گسترش یابد.
زهرا آرمند فعال گردشگری قزاقستان نیز در این نشست با تأکید بر لزوم تقویت گردشگری فرهنگی میان دو کشور، بیان کرد: اشتراکات فرهنگی ایران و قزاقستان ظرفیت ارزشمندی برای توسعه روابط گردشگری است.
او افزود: هماکنون بسیاری از شهروندان قزاقستان برای درمان به ایران و بهویژه استان گلستان سفر میکنند، اما بخش عمده این سفرها از طریق اقوام و آشنایان انجام میشود و لازم است با همکاری فعالان گردشگری دو کشور، این ظرفیت بهصورت هدفمند، برنامهریزیشده و حرفهای توسعه یابد.
آرمند همچنین بر ضرورت آمادهسازی زیرساختهای پذیرش گردشگران از جمله آموزش زبان، توجه به ذائقه غذایی گردشگران و ارتقای خدمات تأسیسات گردشگری در هر دو کشور تأکید کرد و گفت: تعامل دانشگاهها و برگزاری دورههای آموزشی مشترک در حوزه گردشگری، یکی از مهمترین الزامات توسعه پایدار همکاریهای گردشگری میان ایران و قزاقستان است.
او از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای تخصصی با دفاتر خدمات مسافرتی، دانشگاهها و مراکز درمانی فعال در حوزه گردشگری سلامت خبر داد و افزود: این نشستها با هدف تدوین برنامههای مشترک و تقویت همکاریهای دوجانبه برگزار خواهد شد و قابلیت اجرای متقابل آن در قزاقستان نیز وجود دارد.
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