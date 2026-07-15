۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۸

گلستان می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگران قزاق تبدیل شود/ سفر به ایران برای برخی استان‌های قزاقستان مقرون‌به‌صرفه‌تر است

گلستان می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگران قزاق تبدیل شود/ سفر به ایران برای برخی استان‌های قزاقستان مقرون‌به‌صرفه‌تر است

سرکنسول جمهوری قزاقستان در گرگان در نشستی که با معاون گردشگری استان گلستان با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های گردشگری میان گلستان و قزاقستان برگزار شد، بر برگزاری نشست‌های تخصصی میان فعالان گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی، مراکز دانشگاهی و فعالان گردشگری سلامت دو کشور برای توسعه همکاری‌های مشترک و افزایش تبادل گردشگر تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست مشترک یربول احمداُف سرکنسول جمهوری قزاقستان در گرگان، زهرا آرمند فعال گردشگری قزاقستان و یاسر قندهاری معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان که روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های گردشگری میان استان گلستان و قزاقستان برگزار شد، سرکنسول جمهوری قزاقستان بر توسعه تعاملات میان فعالان گردشگری دو کشور تأکید کرد.

یربول احمداُف با اشاره به ضرورت گسترش همکاری‌های دوجانبه، گفت: برگزاری نشست‌های مشترک میان دفاتر خدمات مسافرتی، بهره‌برداران تأسیسات گردشگری، فعالان گردشگری سلامت و مراکز دانشگاهی ایران و قزاقستان می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر و پایدار در حوزه گردشگری باشد.

او افزود: شرکت‌های گردشگری قزاقستان باید از طریق نشست‌ها و رویدادهای مشترک با فعالان گردشگری استان گلستان ارتباط مستقیم برقرار کنند تا بستر طراحی بسته‌های سفر و تورهای مشترک و همچنین افزایش تبادل گردشگر میان دو کشور فراهم شود.

سرکنسول جمهوری قزاقستان در گرگان با اعلام آمادگی کشورش برای اجرای برنامه‌های مشترک ویژه فعالان گردشگری و اقتصادی استان گلستان در قزاقستان، اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود می‌تواند به توسعه همکاری‌های عملیاتی میان دو طرف منجر شود.

احمداُف با اشاره به مزیت‌های سفر به ایران برای شهروندان برخی استان‌های قزاقستان، خاطرنشان کرد: برای بخشی از شهروندان قزاقستان، سفر به ایران از نظر زمان و هزینه حمل‌ونقل، مقرون‌به‌صرفه‌تر از سفر به برخی مقاصد داخلی این کشور است و این موضوع فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری، به‌ویژه در حوزه گردشگری سلامت، فراهم کرده است.

او ابراز امیدواری کرد با استمرار نشست‌های تخصصی و مشارکت بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و فعالان صنعت گردشگری، روابط گردشگری میان استان گلستان و جمهوری قزاقستان بیش از پیش گسترش یابد.

زهرا آرمند فعال گردشگری قزاقستان نیز در این نشست با تأکید بر لزوم تقویت گردشگری فرهنگی میان دو کشور، بیان کرد: اشتراکات فرهنگی ایران و قزاقستان ظرفیت ارزشمندی برای توسعه روابط گردشگری است.

او افزود: هم‌اکنون بسیاری از شهروندان قزاقستان برای درمان به ایران و به‌ویژه استان گلستان سفر می‌کنند، اما بخش عمده این سفرها از طریق اقوام و آشنایان انجام می‌شود و لازم است با همکاری فعالان گردشگری دو کشور، این ظرفیت به‌صورت هدفمند، برنامه‌ریزی‌شده و حرفه‌ای توسعه یابد.

آرمند همچنین بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های پذیرش گردشگران از جمله آموزش زبان، توجه به ذائقه غذایی گردشگران و ارتقای خدمات تأسیسات گردشگری در هر دو کشور تأکید کرد و گفت: تعامل دانشگاه‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک در حوزه گردشگری، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه پایدار همکاری‌های گردشگری میان ایران و قزاقستان است.

او از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی با دفاتر خدمات مسافرتی، دانشگاه‌ها و مراکز درمانی فعال در حوزه گردشگری سلامت خبر داد و افزود: این نشست‌ها با هدف تدوین برنامه‌های مشترک و تقویت همکاری‌های دوجانبه برگزار خواهد شد و قابلیت اجرای متقابل آن در قزاقستان نیز وجود دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042401750
ابوالفضل آذری
دبیر مرضیه امیری

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